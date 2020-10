« Il existe un besoin clair dans la communauté canadienne des allergies pour un dispositif de traitement d'urgence de l'anaphylaxie qui offre aux patients et aux médecins un choix supplémentaire de dosage en fonction du poids corporel », a déclaré Richard Lajoie, président-directeur général, Bausch Health, Canada. « Nous sommes fiers de lancer Emerade. Grâce à cela, nous aidons à réaliser notre mission d'améliorer la vie des gens avec nos produits de soins de santé, et nous honorons nos engagements envers les patients, les prestataires de soins de santé et les autres parties prenantes alors que nous bâtissons une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé au Canada. »

« Pour les Canadiens qui ont un risque d'anaphylaxie, il est primordial de pouvoir choisir l'auto-injecteur d'épinéphrine qui convient le mieux à leurs besoins », affirme la Dre Susan Waserman, allergologue et immunologue clinique, professeure de médecine en immunologie clinique et en allergie à l'Université McMaster et auteure principale, Management of anaphylaxis in primary care: Canadian expert consensus recommendation. « Les médecins doivent prendre en compte de nombreux facteurs avant de recommander des options d'auto-injecteur à leurs patients. Pour la première fois, Emerade offre aux Canadiens une nouvelle option, soit une dose de 0,5 mg, qui peut être un bon choix pour de nombreux patients selon le jugement clinique des médecins, en plus d'une dose de 0,3 mg. Les patients doivent discuter avec leur médecin de ce qui leur convient le mieux. »

« Le poids est un facteur important à prendre en considération pour choisir la dose d'épinéphrine. L'importance d'administrer la bonne dose d'épinéphrine pour le bon poids lors d'un événement mettant la vie en danger ne peut être sous-estimée », souligne le Dr Rémi Gagnon, allergologue et immunologue clinique, président de l'Association des allergologues et des immunologues du Québec. « Ce qui distingue Emerade est la possibilité de choisir la dose en fonction de l'âge et du poids du patient, et le milieu médical se réjouit de l'arrivée de ce nouvel auto-injecteur d'épinéphrine sur le marché. »

« Il a toujours été essentiel que les Canadiens aient accès à des auto-injecteurs d'épinéphrine abordables qui les protègent en cas de réaction anaphylactique », ajoute Jennifer Gerdts, directrice générale, Allergies alimentaires Canada. « Depuis deux ans, nous demandions que d'autres fournisseurs offrent des auto-injecteurs d'épinéphrine pour les quelque deux millions de Canadiens qui sont aux prises avec des allergies alimentaires et un risque d'anaphylaxie. Avec l'auto-injecteur Emerade de Bausch Health, Canada, les Canadiens ont désormais une option supplémentaire pour protéger leur santé. »

Emerade offre l'auto-injecteur d'épinéphrine le plus abordable au Canada pour le traitement de l'anaphylaxie, avec le prix courant le plus bas dans la plupart des provinces et des territoires2.

« Emerade représente une nouvelle option en réponse à une réaction allergique grave », a déclaré Dominique Seigneur, directrice des communications et du développement chez Allergies Québec. « Notre mission est de promouvoir la sécurité et d'améliorer la qualité de vie des Québécois aux prises avec des allergies alimentaires. S'assurer que les personnes souffrant d'allergies ont accès à des auto-injecteurs d'épinéphrine simples et efficaces est d'autant plus important par la nature potentiellement mortelle des réactions allergiques graves. Nous sommes heureux de l'arrivée d'Emerade et de ses fonctionnalités uniques, en plus des différentes doses qu'il a à offrir. »

Emerade est actuellement offert en doses de 0,3 mg pour les enfants pesant plus de 30 kg, les adolescents et les adultes qui pèsent de 30 à 60 kg (66 à 132 lb), et en doses de 0,3 mg ou de 0,5 mg pour les adolescents et les adultes qui pèsent 60 kg (132 lb) ou plus, selon le jugement clinique1.

Plus de 3 millions de Canadiens vivent avec des allergies alimentaires qu'ils doivent prendre en charge au quotidien3. L'impact de cette condition sur les familles à travers le pays est beaucoup plus important, car environ 1 ménage sur 2 est directement ou indirectement touché3. Un peu plus de 80 % des cas d'anaphylaxie sont déclenchés par des aliments, et il n'existe aucune façon de prédire la gravité de chaque réaction allergique4. Étant donné le caractère imprévisible des réactions anaphylactiques et le fait qu'elles puissent survenir en quelques minutes (voire quelques secondes), il est crucial d'avoir accès à un auto-injecteur d'épinéphrine simple et facile à utiliser qui administre une dose appropriée pour l'âge et le poids corporel et peut sauver des vies.

Le régime d'assurance médicaments de la Saskatchewan est le premier régime public à inclure Emerade dans sa liste de médicaments remboursés, et la plupart des autres provinces et territoires devraient bientôt leur emboîter le pas; au Québec, l'examen de la demande d'inscription est en cours. Emerade est également couvert par de nombreux régimes d'assurance privés au Canada.



Les Canadiens intéressés par Emerade doivent communiquer avec leur professionnel de la santé.

Veuillez visiter Emerade.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

Au sujet de l'anaphylaxie

L'anaphylaxie est une réaction allergique grave qui se produit rapidement et qui peut causer la mort. Les personnes qui ont des allergies alimentaires induites par les immunoglobulines E (IgE) présentent un risque d'anaphylaxie et doivent toujours avoir à portée de main un auto-injecteur d'épinéphrine contenant un médicament qui traite leur réaction allergique et peut leur sauver la vie. Actuellement, aucun test ne permet de savoir à quel point une réaction allergique sera grave. Il est également difficile pour les professionnels de la santé de prédire quels patients pourraient avoir une réaction grave5.

Santé Canada considère que les allergènes alimentaires suivants sont prioritaires : arachides, noix, sésame, lait, œufs, poisson, crustacés (p. ex., homard, crevette) et mollusques (p. ex., pétoncles, palourdes), soya, blé et triticale, et moutarde. Une personne peut être allergique à n'importe quel aliment, mais ceux-ci sont les plus courants5.

Au sujet d'EmeradeMC

EmeradeMC est un auto-injecteur d'épinéphrine utilisé pour le traitement d'urgence des réactions allergiques aiguës graves (anaphylaxie) aux aliments, aux médicaments ou aux insectes qui piquent et qui mordent. Il peut également être utilisé pour traiter l'anaphylaxie induite par l'effort.

À propos de Bausch Health Companies Inc.

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX : BHC) est une société mondiale ayant pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de produits en vente libre, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastroentérologie et de la dermatologie. Nous honorons nos engagements en bâtissant une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé globale.

Au Canada, la gamme de médicaments d'ordonnance de la société cible principalement la santé oculaire, la dermatologie et les affections cardiométaboliques. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société à bauschhealth.ca.

