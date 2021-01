MISSISSAUGA, ON, le 6 janv. 2021 /CNW/ - EMD Serono, la société biopharmaceutique nord-américaine affiliée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, a le plaisir d'annoncer la nomination de Manuel Zafra au poste de directeur général de l'entreprise pour le Canada.

Dans ses nouvelles fonctions, Manuel Zafra est responsable des activités de la Société liées au secteur des soins de santé au Canada; il veillera à ce que l'ensemble des patients du pays puissent bénéficier des traitements novateurs de l'entreprise dans les domaines de l'oncologie, des maladies neurodégénératives, de la fertilité et de l'endocrinologie.

« EMD Serono est une entreprise qui aspire à créer, améliorer et prolonger la vie; nos activités étant concentrées dans les domaines de la fertilité, des neurosciences, de l'endocrinologie et de l'oncologie, a déclaré Manuel Zafra. J'ai hâte de collaborer avec les membres de l'équipe canadienne afin de continuer à réaliser notre mission, qui est d'offrir des médicaments novateurs dans le but d'améliorer les résultats thérapeutiques et de répondre aux besoins des patients. »

Manuel Zafra possède plus de 20 ans d'expérience, acquise dans des multinationales de l'industrie pharmaceutique, où il a établi de nouvelles normes commerciales dans divers domaines thérapeutiques comme la neurologie, l'oncologie, l'ophtalmologie, l'hématologie et l'imagerie diagnostique. Il s'est joint à l'équipe de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne en 2013. Il occupait jusqu'à tout récemment le poste de directeur général de Merck en Hongrie, où son leadership a contribué au lancement d'un nouveau modèle de gestion et a transformé la culture interne de l'entreprise.

« Lorsque des personnes à l'esprit curieux unissent leurs efforts, elles s'inspirent les unes des autres, ce qui leur permet d'exploiter leur plein potentiel - tant pour le bien de nos patients que pour celui de l'entreprise, a poursuivi Manuel Zafra. Notre culture, axée sur l'innovation et la collaboration, met aussi l'accent sur les personnes, ce qui permet à chaque employé de faire une différence considérable dans la vie des Canadiens qui dépendent de nos traitements. »

Le parcours de carrière de Manuel Zafra au sein de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne illustre bien l'engagement de l'entreprise à favoriser les promotions internes ainsi que l'importance qu'elle accorde au développement professionnel des membres de son équipe. Manuel Zafra va succéder à Gaby Murphy, qui occupait le poste de président-directeur général depuis les cinq dernières années et qui poursuit actuellement sa carrière au sein d'EMD Serono aux États-Unis.

À propos d'EMD Serono, Canada

EMD Serono, Canada est la société biopharmaceutique canadienne affiliée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. EMD Serono, Canada a su intégrer une science de pointe, des produits et dispositifs novateurs, et s'imposer comme chef de file dans l'industrie par ses programmes d'accès et de soutien aux patients. EMD Serono, Canada possède une vaste expertise en neurologie, fertilité et endocrinologie, en plus de détenir un solide portefeuille de traitements potentiels en neurologie, oncologie, immunologie et immuno-oncologie. Aujourd'hui, EMD Serono, Canada emploie plus de 100 personnes au Canada, et son siège social est situé à Mississauga, en Ontario.

À propos de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne est une entreprise de sciences et technologie de pointe dans les domaines de la santé, des sciences de la vie et des matériaux de haute performance. Environ 57 000 employés travaillent à faire une différence positive dans la vie de millions de personnes en créant des manières de vivre plus agréables et durables. La compagnie touche à tout, depuis l'avancement des technologies de manipulation des gènes et de la découverte de moyens uniques pour traiter les maladies les plus complexes jusqu'à la facilitation de l'intelligence des appareils. En 2019, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne a généré des ventes de 16,2 milliards d'euros, réparties dans 66 pays.

La compagnie détient les droits mondiaux du nom et de la marque « Merck ». Les seules exceptions sont au Canada et aux États-Unis, où Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne exerce ses activités commerciales sous les dénominations EMD Serono en santé, MilliporeSigma dans les sciences de la vie et EMD Performance Materials. Depuis sa fondation en 1668, l'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable sont au cœur des avancées technologiques et scientifiques de la compagnie. À ce jour, la famille fondatrice conserve une participation majoritaire dans le groupe d'entreprises coté en Bourse.

