SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD, QC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - L'entreprise Emballages LM, un fleuron québécois de la fabrication de carton alvéolaire (honeycomb), annonce avoir fait l'acquisition de certains actifs de Cascades Enviropac - Berthierville, une division de Cascades Canada ULC. Cette acquisition stratégique permettra à l'entreprise familiale de continuer son expansion en maintenant la production au Québec.

« Nous sommes très fiers de cette acquisition qui s'inscrit dans une logique de continuité et de croissance pour notre entreprise. La nouvelle d'aujourd'hui représente une étape importante pour notre famille et, surtout, pour l'ensemble de nos employés qui contribuent chaque jour à notre succès. Nous sommes également très fiers de maintenir la production au Québec », affirme Frédéric Jean, PDG des Emballages LM.

Avec cette transaction, l'entreprise familiale devient le plus important producteur de carton alvéolaire au Canada et un joueur dominant à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Cette acquisition permettra à Emballages LM de répondre aux besoins grandissants du marché et de desservir une plus large clientèle. Elle entraînera par ailleurs la création d'une quarantaine d'emplois dans la région de Chaudière-Appalaches.

Soucieuse de respecter pleinement les engagements pris envers la clientèle, la direction a choisi d'optimiser la production en concentrant ses opérations à son usine de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud qui bénéficie d'investissements majeurs depuis 2019.

« En cette période de changement, nous préparons de manière ordonnée la transition avec nos partenaires de Cascades afin que les clients actuels et futurs soient bien servis », assure Frédéric Jean.

À propos d'Emballages LM

Fondée en 1992, l'entreprise familiale s'est d'abord spécialisée dans le carton ondulé (corrugated). En 2008, l'entreprise a décidé de concentrer ses activités vers la production et la distribution de produits de carton alvéolaire (honeycomb). Depuis 2019, l'entreprise a investi de manière soutenue afin de devenir le leader canadien de la fabrication de carton alvéolaire. Avec son usine de 170 000 pieds carrés dotée d'installations à la fine pointe de la technologie et son équipe hautement engagée, Emballages LM est fin prête à propulser cette nouvelle phase de croissance.

