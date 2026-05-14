SAINT-CÉSAIRE, QC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Emballage CARTIER, distributeur spécialisé en produits et solutions d'emballage industriel au Québec et au Canada, a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des sociétés les Mieux gérées au Canada de 2026. C'est avec beaucoup de fierté que toute l'équipe célèbre cette reconnaissance qui souligne son approche différente face au marché de l'emballage!

Célébrant plus de 30 ans, le programme des entreprises les Mieux gérées du Canada, récompense l'excellence dans les entreprises privées canadiennes dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Pour obtenir leur désignation, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités et de l'innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

« C'est un immense sentiment de fierté pour toute l'équipe d'Emballage CARTIER! Ce processus rigoureux démontre à nouveau notre capacité d'adaptation en tant qu'entreprise et notre volonté de se dépasser. Il nous amène à nous questionner davantage et c'est également une validation du beau travail qu'on fait; il nous confirme qu'on se penche sur les bons enjeux. » David Cartier, Président d'Emballage CARTIER.

Le programme des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Emballage CARTIER se distingue par son approche unique et plus écoresponsable, portée par des objectifs audacieux de réduction à la source des matières et par une expertise en ingénierie d'emballage secondaire et tertiaire, dans un marché où la concurrence se joue trop souvent sur les prix.

La plus grande volonté d'Emballage CARTIER n'est pas de devenir le plus gros distributeur en emballage, mais bien le plus pertinent pour ses clients. L'entreprise mise sur un impact concret : accompagner les entreprises vers des solutions d'emballage plus responsables, notamment en réduisant la matière à la source. Cette vision est guidée par sa volonté de révolutionner le marché. Avec l'initiative #Paslepoids, lancé en 2025, et qui vise à retirer 500 tonnes de plastique des emballages d'ici 2030, Emballage CARTIER passe de l'intention à l'action.

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SOURCE CARTIER, L'emballage optimisé

Personne-ressource : Rhita Amane, Directrice Marketing & Expérience client, Associée, Emballage CARTIER, (450) 469-1357, poste 276, [email protected], www.emballagecartier.com