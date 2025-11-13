MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - ELYSIS est fière d'annoncer le succès de la mise en service de sa cuve à anode inerte conçue pour 450 kiloampères (kA), installée à la fin d'une série de cuves en place à l'aluminerie de Rio Tinto à Alma, au Québec, soulignant une étape déterminante dans la transition vers une production d'aluminium à grande échelle et à faible empreinte carbone.

Cette réalisation marque la première mise en œuvre à cette échelle commerciale de la technologie à anode inerte. Après des années de recherche, de développement et d'essais rigoureux, ELYSIS a franchi une étape cruciale : la production d'aluminium à haute intensité sans émissions directes de carbone issues du procédé d'électrolyse. La technologie ELYSIS® offre également le potentiel d'améliorer la sécurité des travailleurs, de réduire les coûts et d'accroître la productivité.

Grâce à l'expertise de notre équipe, à ses partenaires Alcoa Corporation et Rio Tinto, ainsi qu'au soutien continu des gouvernements du Canada et du Québec, ELYSIS franchit une nouvelle étape dans l'innovation industrielle. Des essais complets et rigoureux se poursuivront sur la cuve à grande échelle, conçue à des fins de démonstration industrielle, afin de recueillir des données essentielles pour soutenir le déploiement commercial futur.

Cette première mondiale, à une telle échelle commerciale et avec une intensité inédite, consolide la position du Canada comme chef de file de l'aluminium durable et illustre l'engagement indéfectible d'ELYSIS envers l'innovation, la collaboration et le leadership climatique.

Citations

« Cette étape historique est le fruit d'années d'innovation soutenue et du travail d'équipe acharné de tous les employés et collaborateurs d'ELYSIS. Bien que le processus de recherche et de développement soit rarement linéaire, nos efforts conjoints ont permis de transformer une vision en réalité. Aujourd'hui, nous n'alimentons pas seulement une nouvelle cuve, nous propulsons l'avenir de l'aluminium. »

- François Perras, président et chef de la direction d'ELYSIS

« Aujourd'hui marque une étape majeure pour ELYSIS dans son parcours vers la commercialisation de sa technologie révolutionnaire de production d'aluminium sans émissions directes de carbone. Par notre participation à la coentreprise, Rio Tinto réaffirme son engagement envers le procédé d'électrolyse à anode inerte. La construction de la première usine de démonstration utilisant cette nouvelle technologie à notre aluminerie d'Arvida, au Canada, souligne son importance en tant que pilier central de notre stratégie de décarbonation à long terme. »

- Jérôme Pécresse, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium et Lithium

« Alcoa a fondé l'industrie de l'aluminium et est fière de participer au développement de la prochaine phase de progrès technologique. La technologie ELYSIS® a le potentiel de transformer l'avenir de notre industrie et, avec cette mise en œuvre réussie à l'échelle commerciale, nous franchissons une étape supplémentaire vers sa commercialisation. »

- William F. (Bill) Oplinger, président et chef de la direction d'Alcoa Corporation

À propos d'ELYSIS

ELYSIS est une entreprise technologique issue d'un partenariat révolutionnaire entre deux leaders mondiaux de l'industrie, Alcoa et Rio Tinto. L'objectif d'ELYSIS est de révolutionner la façon dont l'aluminium est produit à l'échelle mondiale. Notre procédé élimine tous les gaz à effet de serre directs de la fusion de l'aluminium, produisant alors de l'oxygène. Pour en savoir plus, visitez www.ELYSIS.com.

ELYSIS

SOURCE ELYSIS

Pour plus d'informations : Megan Rivas-Gagnon, TACT, 514-691-4376, [email protected]