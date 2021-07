ELITechGroup acquiert GONOTEC, un acteur majeur du marché de l'osmométrie à point de congélation

LOGAN, Utah, 15 juillet 2021 /CNW/ - ELITechGroup, chef de file du marché de la technologie des osmomètres à pression de vapeur globale, annonce l'acquisition de GONOTEC, un acteur majeur du marché de la technologie des osmomètres à point de congélation.

L'achat de la société réunit deux chefs de file du marché de l'osmométrie, fournissant à l'industrie une gamme complète de solutions d'osmométrie qui répondent à des besoins spécifiques permettant aux médecins de diagnostiquer plus rapidement et plus précisément les maladies et de déterminer le cours approprié du traitement du patient.

En outre, cela donnera à ELITechGroup une présence directe sur le marché allemand, ce qui permettra à la société de servir directement les clients avec son portefeuille complet de produits et de solutions.

« L'acquisition stratégique de GONOTEC étend les capacités mondiales de la société à fournir des produits innovants aux segments de marché du diagnostic in vitro de la biotechnologie, de la chimie, de l'environnement, de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie et de la recherche. Avec plus de 90 ans d'innovation combinée, nous avons pour objectif de devenir le numéro un mondial de l'osmométrie », a déclaré Bryce McEuen, vice-président de Biomedical Systems. « En outre, l'acquisition augmente notre capacité et notre présence géographique pour servir les laboratoires avec des niveaux supérieurs de service et de soutien à la clientèle. »

Pour plus d'informations sur nos solutions osmométriques, visitez Osmometers.com.

À propos d'ELITechGroup

ELITechGroup est un groupe privé de fabricants et de distributeurs mondiaux d'équipements et de réactifs de diagnostic in vitro pour la chimie clinique, la microbiologie, le diagnostic moléculaire, l'hématologie, la cytologie et les systèmes de tests de sueur. L'entreprise vise à améliorer les soins aux patients en donnant aux laboratoires les moyens d'en faire davantage en moins de temps, avec précision, pour permettre un traitement rapide et précis des patients.

