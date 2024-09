La présence d'EliTe Solar au salon RE+ 2024 illustre son engagement à fournir des technologies photovoltaïques (PV) de pointe, en mettant l'accent sur les cellules solaires de type N et P à haut rendement. Les systèmes de type N et de type P favorisent des taux de conversion d'énergie plus élevés et améliorent la rentabilité globale des systèmes d'énergie solaire pour les applications résidentielles, commerciales et utilitaires.

Lors de l'événement, EliTe Solar a également annoncé la création de son nouveau centre de fabrication d'énergie solaire de 8 GW en Égypte, élargissant ainsi sa capacité de production mondiale. Cette mesure stratégique renforcera la capacité de l'entreprise à répondre à la demande croissante de technologies solaires de pointe tout en continuant de se concentrer sur la fourniture de cellules et de modules solaires de type N et de type P de haute qualité et efficaces.

« Nos technologies solaires de type N et de type P établissent de nouvelles normes dans l'industrie en offrant une efficacité et une durabilité supérieures, ce qui contribue ultimement à une planète plus propre, a déclaré Arndt Lutz, chef de la direction d'EliTe Solar. L'annonce de nos activités de production en Égypte démontre notre engagement à soutenir la transition énergétique mondiale, en mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et le développement économique local. »

Le salon RE+ 2024, qui s'est tenue au Anaheim Convention Center, a fourni une occasion clé à EliTe Solar de renforcer sa présence sur le marché américain et de collaborer avec d'autres intervenants du secteur de l'énergie renouvelable. La participation de l'entreprise réaffirme son engagement à favoriser la transition énergétique mondiale grâce à l'innovation et à des partenariats stratégiques.

À propos d'EliTe Solar

Fondée en 2005, EliTe Solar a fait ses preuves en fournissant plus de 10 GW de modules solaires à l'échelle mondiale. En tant que fournisseur de premier plan de modules photovoltaïques et de solutions énergétiques intelligentes, EliTe Solar offre des solutions optimisées d'énergie solaire qui répondent aux besoins des clients des services publics, et des clients commerciaux et industriels du monde entier. Grâce à une innovation continue personnalisée en matière de technologies solaires et de solutions de financement, EliTe Solar offre des solutions énergétiques intelligentes qui maximisent la valeur et atténuent les risques tout en optimisant le coût actualisé de l'énergie. EliTe Solar, dont le siège social est situé à Singapour et qui possède des installations de fabrication en Indonésie, s'engage à assurer la durabilité et l'excellence en fournissant des solutions solaires fiables et efficaces. Pour en savoir plus sur nos offres, visitez elite-solar.com.

