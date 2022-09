ÉLIANE ROKO SE JOINT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EXO

MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration d'exo est heureux d'annoncer la désignation de madame Éliane Roko à titre de membre indépendante, administratrice au sein du conseil d'administration. Elle a été désignée le 22 septembre 2022 par le conseil d'agglomération de la Ville de Montréal.

Chargée de projet senior en technologie de l'information chez Hydro-Québec, madame Éliane Roko cumule une vaste expérience en transformation numérique et en gouvernance informationnelle au sein d'organisations publiques dont, notamment, divers ministères du Gouvernement du Québec. Son expérience professionnelle lui permettra assurément d'être attentive au parcours de la clientèle dans les services de transport collectif et les outils numériques d'exo.

« Au nom de tous les membres du conseil d'administration d'exo, je souhaite la bienvenue à madame Éliane Roko. Sa grande expérience et son expertise en matière de technologies de l'information et en gouvernance informationnelle dans les organisations publiques seront certainement une valeur ajoutée pour exo », a déclaré la présidente du conseil d'administration d'exo, madame Josée Bérubé.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

