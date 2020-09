ELI CONDOS, un projet d'architecture unique se démarque dans le Quartier des spectacles

Avec un Walk Score® défiant toute concurrence, les condos ELI sont au cœur de l'action dans le quartier le plus vivant, culturel, novateur et divertissant de la métropole à deux pas du centre-ville. Son emplacement de choix permettra à ses occupants de profiter pleinement d'un secteur piétonnier offrant un vaste choix de services et de loisirs, en plus d'un accès direct au campus de l'UQAM ainsi qu'aux transports en commun.

ELI CONDOS est bien plus qu'un projet d'architecture, c'est un projet unique à échelle humaine. Ses aires communes, son toit-terrasse, sa salle d'entrainement et son espace de coworking donnent place à un milieu de vie, pensé et conçu pour répondre aux moindres besoins de ses occupants et favoriser leur bien-être au quotidien.

Dans un souci de minimalisme et de modernité, chaque unité est un espace optimisé, doté d'électroménagers dissimulés dans une cuisine ergonomique aux lignes épurées. De plus, toutes les aires communes possèdent une identité qui leur est propre, laquelle se reflète dans une murale et un design industriel moderne en totale harmonie avec le quartier.

Le bureau des ventes situé en face du projet sera ouvert au public à partir du 8 septembre. Dans le cadre du lancement, une murale inédite réalisée par un artiste montréalais sera dévoilée. Une véritable invitation à découvrir l'univers et tous les détails du projet d'ELI CONDOS.

BUREAU DES VENTES

214, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (Québec) H2X 1L1

[email protected]

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au jeudi 12 h à 19 h

Vendredi sur rendez-vous

Samedi et dimanche de 12 h à 17 h

FICHE TECHNIQUE

ADRESSE DE L'ESPACE DE VENTE

214, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (Québec) H2X 1L1

SITE INTERNET

elicondos.ca

ARCHITECTES

ADHOC Architectes

NOMBRE D'UNITÉS

81 unités de condo (studios et une chambre)

PRINCIPAUX ATTRAITS

La terrasse commune sur le toit, une fenêtre sur l ' art urbain.

art urbain. L ' espace de coworking, incubateur de nouvelles idées.

espace de coworking, incubateur de nouvelles idées. La salle d ' entraînement, un espace de mise en forme.

EMPLACEMENT

Le projet ELI CONDOS se distingue par son emplacement unique au cœur du Quartier des spectacles, à deux pas du centre-ville et de toutes ses commodités.

ADRESSE DU SITE DE CONSTRUCTION

À l'angle de Sainte-Catherine et Sainte-Élisabeth

CONSTRUCTEUR

OMNIA Technologies

CONSTRUCTION ET LIVRAISON

La livraison est prévue au printemps 2022

INCLUSIONS

Espaces fonctionnels à aire de vie ouverte

Plafond de 8,5 pieds de hauteur

Grande fenestration

Climatisation murale

Planchers de bois d ' ingénierie de qualité

ingénierie de qualité Laveuse et sécheuse de 24 pouces superposées encastrées

Murs de douche en céramique

Réfrigérateur et lave-vaisselle dissimulés

Cuisines avec amortisseurs de porte et tiroir

Comptoirs en quartz et dosserets en céramique

Robinetterie moderne

Four, surface de cuisson et hotte encastrés

Salle de bain entièrement équipée

SOURCE ELI Condos

Renseignements: Carmine Luciano, Courtier immobilier, [email protected], 514-231-4242