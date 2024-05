Élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage - Québec annonce un soutien financier de 2,4 millions de dollars au Collège des Hauts Sommets pour les trois prochaines années

QUÉBEC, le 21 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde un financement annuel de 800 000 $ pour les trois prochaines années au Collège des Hauts Sommets afin de régulariser temporairement sa situation financière précaire et lui permettre de poursuivre sa mission éducative auprès des élèves ayant des défis particuliers. Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la députée de Charlevoix─Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa.

En effet, l'établissement a pour mission d'accompagner les élèves ayant un parcours pédagogique marqué par plusieurs difficultés à atteindre leur plein potentiel. Il s'agit de l'une des rares écoles au Québec à offrir également des résidences scolaires, en plus d'assurer un encadrement qui répond aux besoins particuliers de ses élèves.

Ainsi, au cours des trois prochaines années, le Ministère accompagnera le collège afin que ce dernier puisse solidifier sa situation financière. En parallèle, les réflexions se poursuivront pour qu'une solution pérenne permette à l'établissement de sortir de sa précarité.

Par ce geste, le gouvernement du Québec confirme ainsi sa volonté que cet établissement continue d'offrir des services essentiels et personnalisés à ses élèves. Cette annonce s'inscrit également dans la volonté du gouvernement d'offrir des services qui répondent aux besoins des élèves ayant des difficultés.

Citations :

« La mission du Collège des Hauts Sommets est essentielle et c'est pourquoi celui-ci doit demeurer ouvert. Les jeunes qui fréquentent l'établissement vivent des réalités difficiles et méritent cette chance. Ce répit de trois ans nous donne maintenant du temps pour trouver ensemble une solution permanente aux problèmes de financement du collège. Je suis convaincu que nous pourrons y arriver. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Je suis certaine que beaucoup de mes concitoyens seront ravis et soulagés d'apprendre que l'avenir du Collège des Hauts Sommets est assuré pour les trois prochaines années. Bon nombre de parents m'ont confié à quel point le passage de leur enfant au collège avait été un point tournant dans leur vie, tant pour le jeune lui-même que pour sa famille. Nous allons donc tout faire pour assurer la pérennité du Collège des Hauts Sommets. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Je tiens à exprimer notre profonde gratitude au ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, ainsi qu'à Mme Bourassa pour l'attribution d'un financement annuel de 800 000 $ pour les trois prochaines années. Ce soutien vital permet au Collège des Hauts Sommets de poursuivre sa mission unique et de continuer à offrir une éducation adaptée à ses élèves. Nous n'avons jamais été aussi près d'assurer l'avenir de notre école. Après plus de 15 ans de démarches, nous sommes persuadés qu'une solution sera trouvée prochainement. »

Marc Charbonneau, directeur général du Collège des Hauts Sommets

Faits saillants :

Le Collège des Hauts Sommets de Saint-Tite -des-Cap possède un modèle d'encadrement pédagogique unique conjugué à une résidence scolaire.





-des-Cap possède un modèle d'encadrement pédagogique unique conjugué à une résidence scolaire. Pour l'année scolaire 2023-2024, le collège accueille 103 élèves dont 98 habitent la résidence.





En février dernier, le ministère de l'Éducation a accordé une aide financière d'urgence de 750 000 $ au collège.

