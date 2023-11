La bourse voit le jour à l'occasion du 10e anniversaire d'Elevent

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Elevent , un leader de la commandite basée à Montréal, annonce aujourd'hui un programme de bourse visant à soutenir les étudiants de 2e cycle universitaire qui s'engagent dans un mémoire ou un projet de recherche liés au domaine de la commandite à HEC Montréal.

Lancé à l'occasion du 10e anniversaire d'Elevent, le programme de bourse de recherche est destiné à avoir un impact significatif sur les parcours académiques et professionnels des étudiants. Cette initiative vise à donner aux étudiants les moyens d'atteindre leurs rêves tout en apportant une contribution importante au domaine de la commandite.

La commandite, un outil puissant dans le domaine du marketing, permet aux marques de tisser des liens authentiques avec les festivaliers et les passionnés de sports. Contrairement à la publicité traditionnelle, où l'évitement est courant, la commandite s'intègre harmonieusement à l'expérience de l'événement, créant ainsi une impression unique et durable.

Elevent se spécialise en tant que leader de la commandite assistée par la technologie et axée sur les données, comblant un créneau dans l'industrie. Les clients font appel à Elevent pour leur expertise dans l'évaluation de la performance des investissements en commandite, l'évaluation des actifs, la mesure du succès et la création de stratégies efficaces.

«Nous sommes ravis de lancer le Programme de Bourse de Recherche d'Elevent à HEC Montréal, reconnaissant l'énorme potentiel de la recherche liée à la commandite. Nous croyons fermement que cette bourse est non seulement un soutien aux étudiants, mais aussi un catalyseur nécessaire pour faire progresser le domaine de la commandite», déclare Francis Dumais, co-fondateur d'Elevent.

Le programme de bourse d'Elevent reflète la conviction d'Elevent en le pouvoir transformateur de l'éducation et son potentiel pour faire progresser l'industrie. HEC Montréal est un partenaire idéal pour ce programme.

Mélanie Gagnon, la directrice de la Fondation de HEC Montréal et des relations avec les diplômés, ajoute : «Notre équipe est fort reconnaissante envers Elevent. Son engagement auprès de la relève nous permettra d'octroyer deux bourses à des membres de la communauté étudiante de HEC Montréal qui auront ainsi la chance d'apporter une contribution importante au domaine des commandites.»

Caractéristiques clés du programme :

Soutien financier : Ces bourses ont pour but d'aider les membres de la communauté étudiante, à financer des projets et des activités de recherche en lien avec leur domaine d'études avec une bourse de 5000 $ CAD. Elevent s'engage pour une durée de 2 ans pour un total de 10 000 $ CAD.

Mentorat et orientation : En plus du soutien financier, Elevent s'engage à fournir du mentorat et de l'orientation aux bénéficiaires de la bourse.

À propos d'Elevent :

Elevent est un leader dans la stratégie, l'évaluation, la sélection, la mesure et la gestion de la commandite assistée par la technologie et axée sur les données depuis 2013. Pour plus d'informations, visitez www.elevent.co.

