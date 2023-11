Éléphant : mémoire du cinéma québécois souligne ses 15 ans en rendant disponible son répertoire de films restaurés directement sur son site web

MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'Éléphant : mémoire du cinéma québécois annonce que son répertoire de plus de 250 films est désormais accessible directement à partir de son site web, elephantcinema.quebec. L'ensemble des longs métrages numérisés et restaurés par son équipe est maintenant disponible à un seul endroit, sans restriction, partout au Canada. Cette initiative vise entre autres à souligner les 15 ans du plus grand projet philanthropique de Québecor, lancé officiellement le 18 novembre 2008.

En plus d'être offerts sur les différentes plateformes de Vidéotron et sur l'app Apple TV, les films du répertoire Éléphant peuvent donc aussi être loués en tout temps sur le site web d'Éléphant pour une période de 48 heures. Pour louer un film, il suffit de visiter le site, de se rendre dans la fiche du film que l'on désire louer en utilisant la barre de recherche et de cliquer sur le logo Éléphant qui apparaît sous la bande-annonce. Plusieurs collections de films, parmi lesquelles les restaurations les plus récentes, se trouvent aussi directement sur la page d'accueil.

« Avec cette nouvelle offre qui s'ajoute, nous sommes très fiers de pouvoir dire que les films numérisés et restaurés par Éléphant n'ont jamais été aussi accessibles, a déclaré Sylvie Cordeau, vice-présidente Philanthropie et commandites de Québecor. Protéger le patrimoine cinématographique québécois de fiction et le rendre accessible au plus grand nombre a toujours été au cœur de notre mission, et cette initiative va totalement dans ce sens. Plusieurs de ces films peuvent même être vus un peu partout dans le monde dans tous les pays qui ont l'anglais ou le français comme langue officielle. »

Lancé officiellement il y a 15 ans avec un catalogue de départ de 25 films, Éléphant : mémoire du cinéma québécois n'a jamais cessé de multiplier les initiatives afin d'élargir son offre de films restaurés. Outre la vidéo sur demande, Éléphant présente aussi chaque mois une projection sur grand écran à la Cinémathèque québécoise et s'est associé avec plusieurs festivals prestigieux au cours des ans afin de permettre aux cinéphiles de voir des œuvres restaurées au cinéma et de profiter des conditions de visionnement pour lesquelles elles ont été créées.

« Le travail accompli par Éléphant depuis 15 ans est immense. Grâce aux efforts concertés d'une équipe passionnée et à l'expertise de MELS, des centaines de films de notre patrimoine cinématographique sont aujourd'hui sortis de l'oubli et peuvent être vus par les nouvelles générations dans des conditions optimales. De plus, en se rendant sur le site web d'Éléphant pour louer un film, les cinéphiles pourront profiter de la plus grande banque de données et d'information sur notre cinéma. L'ensemble des longs métrages de fiction depuis les origines du cinéma québécois jusqu'à aujourd'hui y sont répertoriés, et on y trouve de nombreuses entrevues exclusives réalisées avec des créateurs et des artisans du cinéma québécois », a souligné avec enthousiasme Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

La liste de tous les films offerts par Éléphant se trouve dans son Répertoire de films 2023.

À propos d'Éléphant : mémoire du cinéma québécois

Éléphant : mémoire du cinéma québécois est une vaste entreprise entièrement financée par Québecor destinée à numériser, restaurer, conserver et rendre accessible l'ensemble des longs métrages de fiction du patrimoine cinématographique québécois. Depuis sa création en 2007, Éléphant a restauré plus de 240 films qui sont offerts en tout temps directement sur son site web et sur le service de vidéo sur demande illico de Vidéotron au canal 900 et sur Helix. Les films sont également accessibles en version originale et sous-titrée en anglais sur iTunes Canada, Apple TV et dans tous les pays du monde où l'une des langues officielles est le français ou l'anglais. Plus de 50 de ces films sont aussi offerts en version sous-titrée en espagnol dans les pays hispanophones. Le site Internet Éléphant : mémoire du cinéma québécois, www.elephantcinema.quebec, constitue quant à lui la plus importante banque de données et d'information sur le cinéma québécois.

Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un projet philanthropique. À cet effet, Québecor n'en tire aucun avantage pécuniaire. À l'exception d'un montant minimal pour couvrir une partie des frais d'exploitation de la plateforme, la totalité des revenus de la diffusion de ces films est reversée aux détenteurs des droits et aux créateurs du cinéma québécois.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

Information : [email protected]

SOURCE Québecor