TORONTO, 16 janvier 2025 /CNW/ - Electrolit Canada, la boisson hydratée haut de gamme faite d'ingrédients de qualité pharmaceutique, est heureuse d'annoncer un partenariat à long terme avec la skieuse professionnelle Janelle Yip, une étoile montante dans le monde du ski acrobatique. Avec une approche audacieuse de son sport, Mme Yip est déterminée à faire progresser la représentation des femmes dans l'arrière-pays et à inspirer plus de femmes à vivre l'excitation du ski sans tracas en montagne et dans l'arrière-pays.

Janelle Yip est reconnue pour son esprit audacieux et aventureux. Qu'il s'agisse de recharger certains des terrains de l'arrière-pays les plus difficiles en hiver ou de maximiser les aventures amusantes en motocyclette en été, elle prospère en testant ses limites. Au-delà du ski, Yip a été une pompière dévouée au cours des dernières années, s'attaquant aux feux de forêt en Colombie-Britannique et aux États-Unis pendant la saison creuse, mettant en valeur sa ténacité et sa polyvalence dans tous les aspects de sa vie. En tant que commanditaire officiel de l'hydratation de Yip, Electrolit soutiendra sa performance sur et hors des pentes.

« Je suis ravie de m'associer à Electrolit Canada, a déclaré Janelle Yip. Il est essentiel de rester hydraté, surtout lorsque vous poussez votre corps dans l'arrière-pays. L'électro-éclairage m'aide à me rétablir plus rapidement, me donnant l'endurance dont j'ai besoin pour skier, faire du vélo de montagne et toutes les autres activités de plein air que j'aime."

La formule d'hydratation avancée d'Electrolit est reconnue par les athlètes du monde entier pour sa récupération rapide et ses performances soutenues. En s'associant à Yip, Electrolit Canada vise à souligner davantage l'importance de l'hydratation pour les athlètes de partout au pays qui repoussent leurs limites dans de multiples sports.

L'électro-éclairage peut être acheté au 7-Eleven, Circle K, Couche-Tard, Shoppers Drug Mart, Amazon, et plus encore. Pour en savoir plus, visitez www.electrolit.ca ou suivez-les sur Instagram et Facebook.

À propos d'Electrolit

Electrolit fabrique une boisson hydratée haut de gamme formulée scientifiquement qui réapprovisionne le corps après une activité physique, une chaleur intense ou une nuit de fête. Fondée au Mexique en 1950, Electrolit est depuis devenue vénérée par les athlètes et les amateurs de partys comme boisson de récupération. Formulé avec du magnésium, du potassium, du calcium, du glucose sodium et du lactate de sodium plus six ions pour l'absorption électrolytique, l'électro-éclairage aide à rétablir le déséquilibre hydro-électrolytique, répondant ainsi aux besoins métaboliques et d'hydratation. Disponible en six délicieuses saveurs partout au Canada, Electrolit est actuellement offert dans des canaux de vente au détail et en ligne partout au pays. Electrolit est fabriqué et détenu par Pisa Pharmaceuticals, la plus grande société pharmaceutique au Mexique et en Amérique latine.

À propos de Janelle Yip

Janelle Yip est une skieuse acrobatique professionnelle reconnue pour son courage et son engagement à promouvoir la participation des femmes à ce sport. Établie à Revelstoke, au Canada, Yip est également membre du collectif de ski de renom The Blondes. Grâce à sa combinaison unique de talents sportifs et à son approche terre-à-terre de la vie, Yip devient rapidement une figure de proue de la communauté mondiale du ski. Janelle Yip se trouve sur Instagram @jaaay_why_

