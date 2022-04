Électrification des transports - Réalisation d'un projet de plus de 84 M$ de Prevost pour favoriser le développement d'un autobus 100 % électrique

SAINTE-CLAIRE, QC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, M. François Legault, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Québec accordera 22,65 millions de dollars à l'entreprise Prevost afin d'accélérer l'électrification des autobus au Québec. Il était accompagné pour l'occasion du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, et de la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance.

L'aide gouvernementale comprend un prêt maximal de 15,15 millions de dollars attribué par l'entremise d'Investissement Québec et une contribution financière non remboursable de 7,5 millions de dollars versée par le biais du Fonds d'électrification et de changements climatiques dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

Ces sommes appuieront le développement d'un autobus 100 % électrique et d'un système capable de convertir des autobus à propulsion diesel en électrique, ce qui permettra d'allonger leur vie utile tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Réalisé au coût de 84,3 millions de dollars d'ici 2026, ce projet créera 115 emplois au Québec et en consolidera plus de 650 autres.

Citations :

« Ce projet est prometteur pour toute notre filière électrique. L'avenir de nos économies passe beaucoup par l'électrification. Et on a tout ce qu'il faut au Québec pour se positionner à l'avant-garde. On a tout ce qu'il faut pour être un leader de l'économie verte. C'est le temps d'investir pour bâtir un Québec plus prospère, un Québec plus vert, un Québec plus fier. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Notre gouvernement veut faire du Québec un pôle mondial de l'électrification des transports. On va développer une filière complète, de la transformation de nos minéraux jusqu'à la fabrication de véhicules électriques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous sommes fiers de prendre part à la réussite de ce projet, dont la réalisation contribuera aux objectifs d'électrification des transports décrits dans le Plan pour une économie verte 2030. En favorisant le développement de produits innovants au sein de l'industrie des véhicules électriques, notre gouvernement montre qu'il est résolument engagé dans la transition climatique du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La région de la Chaudière-Appalaches regroupe des centaines d'entreprises dynamiques comme Prevost sur l'ensemble de son territoire. Elles évoluent dans des secteurs d'activité variés et procurent des milliers d'emplois de qualité. À deux ans du centenaire de Prevost, je tiens à souligner le rôle majeur que l'entreprise joue dans l'essor économique de la région. Son projet de développement d'un autobus 100 % électrique engendrera, une fois de plus, des retombées importantes et la création de plusieurs emplois. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille

« L'équipe d'Investissement Québec basée ici et à l'international a largement contribué à la concrétisation de cet important projet de croissance pour Prevost. Il s'agit d'une autre avancée pour faire du Québec un leader de l'électrification des transports et pour développer chez nous des expertises de pointe favorisant une économie durable et plus sobre en carbone. Cela se traduira par des retombées majeures pour nos régions et l'ensemble du Québec. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec. Le marché de l'autobus a hâte de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, et Prevost est prête à participer à cette transformation globale en offrant une possibilité de motorisation électrique. Nous sommes à deux ans de souligner le 100e anniversaire de Prevost, alors quelle meilleure façon de célébrer que d'apporter des innovations durables sur le marché! »

François Tremblay, président de Prevost

Faits saillants :

Division de Groupe Volvo Canada, Prevost est un fabricant d'autocars haut de gamme et le constructeur de châssis le plus important en Amérique du Nord dans le segment des véhicules récréatifs de grand luxe. La division emploie 650 personnes au Québec.

est un fabricant d'autocars haut de gamme et le constructeur de châssis le plus important en Amérique du Nord dans le segment des véhicules récréatifs de grand luxe. La division emploie 650 personnes au Québec. Groupe Volvo Canada figure parmi les acteurs importants dans le développement et la commercialisation d'autobus urbains et d'autocars entièrement électriques au Québec.

La subvention de 7,5 millions de dollars provenant du Fonds d'électrification et de changements climatiques s'inscrit dans la mesure 2.1.1. du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030. Cette mesure vise à stimuler le développement des filières stratégiques pour favoriser la transition énergétique du Québec.

Le Fonds du développement économique est un véhicule privilégié par le gouvernement pour effectuer des interventions structurantes au bénéfice du développement économique du Québec. Il aide les entreprises québécoises à relever les défis auxquels elles font face, et ce, tout en maximisant les retombées économiques de ses interventions.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 642-5321; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418 691-5650; Rosalie Tremblay-Cloutier, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Cell. : 438 777-3777; Normand Poulin, Attaché de presse, Bureau de circonscription de la députée de Bellechasse, Tél. : 418 883-1343; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710