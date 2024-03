Électrification des transports - Québec lance son deuxième appel de projets pour l'achat et l'installation de bornes de recharge

QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce aujourd'hui le lancement du deuxième appel de projets dans le cadre du Programme de soutien au secteur privé pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques. Les entreprises privées sont invitées à soumettre leur projet dès maintenant, et ce, jusqu'au 21 juin 2024. Ce nouvel appel de projets, doté d'une enveloppe budgétaire de 50 millions de dollars, permet la mise en œuvre de l'une des mesures concrètes prévues par la Stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques lancée en septembre dernier. Ainsi, le gouvernement continue d'investir dans l'électrification des transports en ciblant le réseau de recharge pour en accroître l'accessibilité aux électromobilistes.

Ce programme offre un soutien financier aux entreprises privées pour l'achat et l'installation de bornes de recharge rapide (BRCC) publiques, afin d'accélérer l'électrification des transports et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il vise également à accroître l'accès à la recharge pour les électromobilistes québécois, en complémentarité avec le réseau de bornes de recharge du Circuit électrique d'Hydro-Québec. Cette initiative a pour but de contribuer à l'atteinte de la cible fixée par le gouvernement du Québec de deux millions de véhicules électriques (VE) immatriculés d'ici 2030. La Stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques 2023-2030 prévoit par ailleurs l'implantation de plus de 6 700 bornes de recharge rapide publiques d'ici 2030. Nous en comptons à ce jour près de 1 500 à travers le Québec.

Les entreprises désireuses d'en savoir plus sur les modalités du programme et qui souhaitent soumettre un projet sont invitées à consulter dès maintenant la page Web du Ministère.

« Avec la cible que notre gouvernement s'est fixée de deux millions de véhicules électriques immatriculés sur nos routes d'ici 2030, il est essentiel de se mobiliser pour offrir une expérience de recharge efficace aux électromobilistes québécois. À la suite du succès de la première phase du programme, c'est 70 projets qui sont en cours de réalisation et qui bonifieront l'offre de recharge rapide sur les routes du Québec. J'invite donc le secteur privé à poursuivre son implication dans la transition énergétique du Québec en soumettant ses projets en grand nombre! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Le Programme de soutien au secteur privé pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques s'inscrit dans l'action 1.1.1.2 du Plan pour une économie verte 2030 visant à appuyer l'implantation de bornes dans les résidences et les entreprises ainsi que sur le réseau routier.

70 projets sont en cours de réalisation à la suite du premier appel de projets, qui a pris fin en octobre 2022, pour un total de 55,7 millions de dollars. Ceux-ci permettront d'ajouter 343 nouvelles bornes de recharge rapide, pour un total de 536 ports de recharge.

