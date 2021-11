Électrification des autobus urbains - L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) se réjouit de l'investissement de 5 milliards $

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) accueille favorablement l'annonce du premier ministre du Québec, François Legault, faite dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le climat (COP26). Les investissements totalisant 5 milliards $ attendus pour les prochaines années visent à électrifier plus de la moitié des 4000 autobus urbains qui circuleront au Québec d'ici 2030 ainsi que la construction et l'adaptation des garages à la technologie électrique.

Les membres de l'ATUQ sont déjà bien engagés dans le processus de transformation vers l'électrification de leur réseau d'autobus. « Pour le gouvernement du Québec, il s'agit d'un moyen pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % d'ici 2030, de réduire de 40 % la quantité de produits pétroliers consommés, de stimuler l'économie et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il s'agit d'objectifs et de moyens très ambitieux et c'est pour cela que nos membres ont déjà emboîté le pas pour participer à ce grand virage dont toute la société québécoise bénéficiera, et ce, tant au niveau social, économique qu'environnemental », soutient Marc-André Varin, directeur général de l'ATUQ.

Les investissements de 5 milliards $ annoncés par le premier ministre marquent un grand pas vers la réalisation de ce projet collectif et sont conforment aux chiffres avancés dans une récente étude réalisée pour le compte de l'ATUQ concernant les besoins financiers additionnels liés à l'électrification des garages et des autobus d'ici 2040.

L'agilité des programmes d'investissement annoncés demeure un défi pour permettre aux sociétés de transport en commun de respecter les échéanciers et d'aller au rythme des objectifs gouvernementaux. « Nos échanges en continu avec le gouvernement du Québec sont essentiels pour la suite des choses. Nous devons trouver le juste équilibre entre les directives ministérielles associées aux grands projets et acquisitions, la saine gestion des deniers publics et la souplesse qui favoriserait l'accélération de ce très grand projet », conclut Marc-André Varin.

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en commun (STC) du Québec et exo qui desservent les plus grandes villes de la province soit Montréal, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke. Ensemble, c'est plus de 60 % de la population québécoise et 99 % des déplacements faits en transport en commun (TEC) au Québec qui sont représentés.

