VAL-D'OR, QC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec et le Conseil des Anicinapek de Kitcisakik sont heureux d'annoncer un projet d'électrification du village actuel, situé en bordure du réservoir Dozois. Le projet, appelé Animiki Ickote, signifie « électricité » en Anishnabe et devrait être terminé dans 36 à 48 mois.

En collaboration avec Kitcisakik, Hydro-Québec met sur pied un comité technique chargé de déterminer les solutions optimales pour assurer la réussite du projet. Celui-ci prévoit la construction d'une ligne de transport à 25 kV entre le poste de Louvicourt et le village, ainsi que d'un réseau local de distribution au sein de la communauté.

Ces travaux d'envergure nécessiteront plusieurs mois d'ingénierie, d'études et de construction. Le comité technique suivra de près les différentes étapes pour optimiser sa réalisation dans les meilleurs délais possibles.

Les coûts de conception et de construction des équipements, qui seront connus plus tard, seront assumés entièrement par Hydro-Québec.

Adaptation des résidences

Parallèlement, le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec (SAA) soutiendra les membres de la communauté de Kitcisakik dans l'adaptation de leurs résidences au nouveau réseau électrique. À cet égard, le SAA prévoit financer les travaux qui rendront les installations conformes aux normes actuelles. Les bâtiments communautaires seront quant à eux raccordés au futur réseau local avec l'aide de Services aux Autochtones Canada.

Soulignons que l'électrification de Kitcisakik n'aura aucun impact sur le déplacement projeté de la communauté dans quelques années, lequel est en préparation. D'ici leur déménagement, les résidentes et les résidents de Kitcisakik pourront compter sur un approvisionnement en électricité qui leur assurera un confort adéquat.

« Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer la collaboration entre Hydro-Québec, Kitcisakik et les gouvernements fédéral et provincial afin d'assurer l'alimentation en électricité du village de Kitcisakik. Nous travaillerons de concert avec la communauté afin de déployer le meilleur projet possible et d'offrir ainsi aux résidents et résidentes de Kitcisakik le confort auquel ils aspirent légitimement depuis trop longtemps. »

Sophie Brochu, présidente-directrice générale, Hydro-Québec

« L'annonce d'aujourd'hui est historique! Le projet d'électrification de notre village était attendu depuis longtemps par nos membres pour qui cela représente beaucoup. L'électrification des bâtiments de Kitcisakik permettra non seulement l'amélioration de la qualité de vie de chaque personne, mais aura également un impact au niveau environnemental et sur le développement économique de la communauté. Je suis très fier de prendre part au projet et du travail que nous avons accomplie. »

Chef Régis Penosway, Conseil des Anicinapek de Kitcisakik

« L'accès à un réseau électrique fiable est indispensable à l'essor des communautés autochtones éloignées, et à l'atteinte d'un niveau de confort satisfaisant pour tous. Je suis ravi que notre gouvernement travaille de concert avec Hydro-Québec et la communauté de Kitcisakik pour mener à bien ce projet qui fera, j'en suis sûr, toute la différence pour les résidents du village. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Secrétariat aux affaires autochtones est fier de participer à la réalisation de ce projet d'électrification essentiel et d'accorder son soutien aux membres de la communauté durant les travaux. J'ai espoir qu'à terme, grâce à nos efforts, le quotidien deviendra plus facile et agréable pour les Anicinapek qui résident à Kitcisakik. »

Ian Lafrenière, Ministre responsable des Affaires autochtones

« Je suis très heureux de voir le fruit du travail de tous les intervenants dans ce dossier afin de répondre aux besoins des familles de Kitcisakik. L'électrification du village sera certainement un moteur de développement socioéconomique majeur, et contribuera à coup sûr à l'épanouissement de toute la communauté. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« L'accès à l'électricité est un besoin fondamental pour tous au Canada. Le raccordement de la communauté de Kitcisakik favorise l'indépendance énergétique et la rend moins dépendante au diesel, réduisant ainsi les émissions de GES. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir la communauté de Kitcisakik et d'autres communautés et de collaborer avec celles-ci en vue de leur transition vers des sources d'énergie propres, renouvelables et durables qui contribuent à assurer la santé, la sécurité de leurs membres ainsi qu'une meilleure qualité de vie. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Je tiens tout d'abord à saluer la persévérance et la résilience des Anishnabe de Kitcisakik et de leurs elu(e)s qui attendent patiemment, depuis plusieurs années, cette annonce que nous célébrons aujourd'hui. Kitcisakik voit enfin la lumière et pourra accéder à des opportunités limitées jusqu'ici, par l'absence d'une infrastructure essentielle pour le développement de toute communauté. Les Chef(fe)s se joignent à moi en ce moment de réjouissance pour la communauté. »

Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

