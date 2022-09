ÉLECTIONS QUÉBÉCOISES : LES PRODUCTEURS DE GRAINS INVITENT LES PARTIS À PRENDRE DES ENGAGEMENTS CONCRETS

LONGUEUIL, QC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - En prévision des élections d'octobre prochain, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) constatent un bilan mitigé en matière d'action des organismes gouvernementaux à l'égard du secteur de l'agriculture, notamment concernant les énormes enjeux des changements climatiques, des conflits géopolitiques et du soutien à leur secteur économique. Du même souffle, les PGQ interpellent les partis politiques en lice afin qu'ils s'engagent formellement à soutenir les producteurs de grains et à améliorer la compétitivité du secteur.

En effet, les quatre dernières années de gouvernance ont donné lieu à beaucoup de réflexion et de concertation avec les acteurs du milieu sans toutefois aboutir à des mesures concrètes structurantes, dans un contexte international hautement compétitif.

« Hormis les sommes investies dans le Programme d'agriculture durable 2020-2030 que nous avons d'ailleurs salué, nous ne pouvons affirmer que les dernières années nous ont offert toutes les mesures nécessaires pour soutenir les producteurs de grains, malgré les discussions avec les intervenants du secteur. Nous avons applaudi la publication ainsi que les conclusions de l'Étude Forest Lavoie sur la compétitivité du secteur des grains en février 2021, ainsi que la mise en place d'un comité sur la compétitivité ponctué de rencontres administratives. Mais pour l'instant, nous sommes, en termes relatifs, encore très loin du compte des besoins réels et des investissements dont bénéficient nos compétiteurs supérieurement subventionnés, ce qui nous disqualifie du jeu de la concurrence », déclare le président des PGQ, M. Christian Overbeek.

En effet, malgré les constats clairs qui ressortent de l'Étude sur la compétitivité du secteur des grains que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a lui-même commandée, les PGQ observent que celui-ci n'a agi que timidement sur ce front. Un examen des dépenses du portefeuille en agriculture depuis deux ans illustre une relative stabilité des dépenses, et ce, malgré un déficit en termes de compétitivité des fermes québécoises. Le budget 2022-2023 en est l'expression la plus aboutie venant cristalliser cet état de fait.

« Les défis qui se posent à notre industrie sont très imposants. Nous avons besoin plus que jamais du soutien de l'État québécois sur les marchés et en matière de lutte aux changements climatiques. Tout cela est parfaitement réalisable avec le concours du prochain gouvernement, et nous continuons d'espérer que celui-ci saura intervenir en ce sens », conclut M. Overbeek.

En prévision des élections québécoises, les PGQ formulent ainsi trois grandes demandes aux partis politiques aspirant à gouverner le Québec, soit :

Reconnaître l'apport économique majeur, les besoins spécifiques et les fortes attentes sociétales à l'égard de la production de grains et, en ce sens, améliorer le soutien économique de base, notamment pour faire face aux nombreux imprévus du marché, de l'environnement et de la situation internationale;

Apporter un soutien financier amélioré aux producteurs agricoles qui ont déjà implanté des pratiques agroenvironnementales porteuses et qui favorisent le maintien et l'implantation de ces pratiques dans le temps, notamment par un soutien agroenvironnemental accru et une meilleure rétribution de leurs efforts en ce sens;

Vous engager formellement à poser des gestes en ce sens promptement, sans attendre l'intervention du gouvernement fédéral pour agir.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

NOTE : Notre organisme est non partisan. La présente communication se veut un exposé général d'attentes et de priorités, dans le contexte de la campagne électorale québécoise de 2022, et elle s'adresse indistinctement à tous les partis politiques et candidats. Elle ne favorise ni ne défavorise l'élection, le programme, la politique, les mesures favorisées ou combattues ni les actes accomplis ou proposés par aucun parti politique ni candidat.

