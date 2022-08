Élections québécoises - Le Collectif petite enfance présente la Boussole des priorités des tout-petits et les formations politiques dévoilent leurs engagements

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Collectif petite enfance présente aujourd'hui La Boussole des priorités des tout-petits, un outil interactif qui met en lumière les engagements des formations politiques envers la petite enfance dans le cadre de la campagne électorale québécoise. Au moment de publier ce communiqué, quatre des principales formations politiques ont accepté de répondre au questionnaire transmis par le Collectif et trois d'entre elles avaient transmis leurs réponses dans les délais requis (QS, PLQ et PQ). La CAQ a quant à elle indiqué qu'elle fera connaître ses engagements envers les tout-petits plus tard dans la campagne.

Le questionnaire qui a été transmis ce printemps aux partis politiques abordait différents enjeux et demandait aux partis de quelle manière ils s'engageaient à les solutionner afin de faire de la petite enfance une véritable priorité sociétale. Notons que La Boussole des priorités des tout-petits sera mise à jour régulièrement d'ici le 3 octobre afin d'intégrer de nouveaux engagements ou des précisions sur des promesses qui seront dévoilés progressivement par les formations politiques. Un bilan des engagements électoraux pour la petite enfance sera également réalisé dans la dernière semaine de la campagne.

« À l'occasion des débats d'idées qui accompagneront la présente campagne électorale, le Collectif petite enfance souhaite faire connaître ses priorités, tout en faisant œuvre utile en informant ceux et celles qui ont à cœur les intérêts des tout-petits, a déclaré Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance. Alors que la pandémie a exacerbé les enjeux impactant le développement des tout-petits et que l'augmentation du taux d'inflation frappe de plein fouet les familles tout en accentuant les inégalités sociales, nous croyons que la petite enfance doit figurer parmi les priorités des formations politiques et que des solutions concrètes doivent être entendues pendant la campagne électorale. C'est de l'avenir de notre société dont nous parlons ici! »

Le Collectif petite enfance a identifié les enjeux qui ont été jugés prioritaires ainsi que les moyens sur lesquels miser de façon urgente afin de s'assurer de s'investir dans la bonne direction pour le bien-être des tout-petits. Ceux-ci ont ensuite été disposés autour des quatre points cardinaux d'une boussole qui pourront servir de repères pour les formations politiques qui aspirent au pouvoir :

Assurer des conditions de vie adéquates : un logement abordable, une alimentation suffisante et saine ainsi que l'accès à une conciliation famille-travail-études à travers un soutien financier proportionnel aux besoins des familles;

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 24 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

Le Collectif petite enfance est formé de : l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux, l'Association d'éducation Préscolaire du Québec, l'Association des bibliothèques publiques du Québec, l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec, l'Association pour la santé publique du Québec, l'Association québécoise des centres de la petite enfance, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, le Dispensaire diététique de Montréal, l'Espace MUNI, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, la Fondation Lucie et André Chagnon (Naître et grandir / Observatoire des tout-petits), la Fondation Marie-Vincent, la Fondation Olo, les Instances régionales de concertation en petite enfance, La Maison Bleue, l'Ordre des optométristes du Québec, le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité , le Réseau communautaire de santé et de services sociaux (CHSSN), le Réseau des Centres de Ressources Périnatales du Québec, le Réseau pour un Québec Famille et le Réseau québécois pour la réussite éducative.

