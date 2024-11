Élections provinciales : plus de 50 postes de directrice ou directeur du scrutin à pourvoir partout au Québec

L'emploi de directrice ou directeur du scrutin est incomparable. Il consiste à coordonner la tenue d'élections intègres et accessibles dans une circonscription, avec le soutien de l'équipe expérimentée d'Élections Québec. La Loi électorale prévoit que les directeurs du scrutin obtiennent un congé sans solde sans préjudice de leur employeur principal, pendant l'élection, afin d'œuvrer de façon intensive pour la démocratie québécoise et de relever ce défi stimulant.

Mme Alexandra Desrosiers, directrice du scrutin de la circonscription de Portneuf depuis 2021, parle de son expérience avec passion : « La raison pour laquelle j'aime m'impliquer dans les élections, c'est l'effervescence qu'on vit. Je travaille longtemps et intensément pendant cette période. Lorsque les élections sont terminées, j'ai un sentiment d'accomplissement et j'ai déjà hâte aux prochaines! »

Elle et ses homologues devront relever plusieurs défis à l'occasion des prochaines élections provinciales, prévues le 5 octobre 2026 : recruter et former le personnel électoral; rechercher des locaux; négocier les baux; aménager les lieux de vote; ainsi que planifier et tenir tous les types de vote. Ils doivent organiser le vote par anticipation et le jour de l'élection, mais aussi le vote à domicile ainsi que le vote dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et dans les résidences privées pour aînés, par exemple.

Mme Desrosiers évoque le contexte dans lequel elle effectue son travail : « Nous avons la chance de monter notre propre équipe, qui va nous appuyer dans l'ensemble des tâches à accomplir. Ça implique un volet de gestion des ressources humaines, mais aussi de gestion de ressources financières et matérielles. Il faut être très polyvalent, car même si on s'entoure d'une équipe, il faut être capable d'encadrer cette équipe-là. »

Le mandat des directrices et directeurs du scrutin dure cinq ans. Il peut être renouvelé pour deux autres périodes de cinq ans. Les personnes intéressées peuvent consulter le site Web electionsquebec.qc.ca/ds pour plus d'information. Elles ont jusqu'au 22 novembre, à 16 h 30, pour postuler en ligne.

Depuis 1981, les directrices et directeurs du scrutin sont recrutés par des concours publics ouverts à tous. Ces personnes sont sélectionnées sur la base de leurs compétences et de leurs aptitudes. Il s'agit d'une dimension importante de l'impartialité des élections (auparavant, ces personnes étaient nommées par les partis politiques). Pour renforcer l'intégrité des élections, tous les directeurs du scrutin ainsi que leurs adjointes et adjoints font l'objet d'une enquête de sécurité avant leur embauche.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. Élections Québec compte sur la contribution des 125 directrices et directeurs du scrutin, qui sont responsables d'organiser les élections dans les 125 circonscriptions électorales.

Si vous souhaitez faire connaitre ce métier unique en réalisant une entrevue avec un directeur du scrutin d'expérience, communiquez avec nous.

Annexe

Liste des circonscriptions où le poste de

directrice ou directeur du scrutin doit être pourvu

Région administrative Circonscription Abitibi-Témiscamingue Abitibi-Est Capitale-Nationale Charlesbourg Chauveau Montmorency Taschereau Centre-du-Québec Arthabaska Drummond-Bois-Francs Nicolet-Bécancour Chaudière-Appalaches Beauce-Nord Beauce-Sud Beauharnois Bellechasse Chutes-de-la-Chaudière Côte-du-Sud Lotbinière-Frontenac Côte-Nord Duplessis Estrie Mégantic Richmond Saint-François Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Bonaventure Gaspé Lanaudière Berthier L'Assomption Masson Laurentides Argenteuil Deux-Montagnes Labelle Laval Fabre Mauricie Maskinongé Trois-Rivières Montérégie Borduas Chambly Huntingdon Iberville La Prairie Marie-Victorin Sanguinet Taillon Montréal Anjou−Louis-Riel LaFontaine Marguerite-Bourgeoys Marquette Mont-Royal-Outremont Nelligan Notre-Dame-de-Grâce Rosemont Saint-Henri-Sainte-Anne Saint-Laurent Verdun Viau Westmount-Saint-Louis Outaouais Papineau Pontiac Saguenay-Lac-Saint-Jean Roberval

