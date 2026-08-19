Élections provinciales : la CCMM propose neuf recommandations pour libérer le plein potentiel de Montréal au bénéfice de tout le Québec

MONTRÉAL, le 19 août 2026 /CNW/ -- À l'approche de la 44e élection générale du Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) dévoile aujourd'hui son livre blanc intitulé Libérer le plein potentiel du Québec en capitalisant sur les forces de Montréal, en présence de plusieurs acteurs économiques.

« Montréal n'a jamais manqué de talents, d'idées ni d'énergie. Pourtant, elle évolue en deçà de son potentiel. Le Québec ne changera pas d'échelle si sa métropole ne change pas d'échelle. Avec ce livre blanc, nous mettons sur la table neuf recommandations concrètes et mesurables pour passer des intentions aux résultats », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La performance de Montréal, un enjeu pour tout le Québec

La métropole concentre une part essentielle des capacités économiques québécoises : sièges sociaux, établissements universitaires et de recherche, infrastructures logistiques, écosystèmes d'innovation et d'investissement, ainsi qu'un milieu artistique d'envergure internationale, de la création à la diffusion. Un chiffre résume son importance : le Grand Montréal génère 54,6 % du PIB québécois. C'est donc dire que plus d'un dollar sur deux de richesse créée au Québec l'est dans le Grand Montréal.

« Renforcer Montréal n'est pas un projet montréalais. C'est un projet québécois. Une métropole forte, une capitale nationale forte et des régions fortes ne se neutralisent pas : elles se renforcent. C'est en misant sur cette complémentarité et en jouant en équipe, comme leviers les uns pour les autres, que nous créerons davantage de richesse partout au Québec », a poursuivi Isabelle Dessureault.

Neuf recommandations, des résultats mesurables

La Chambre propose neuf recommandations portant sur l'allègement réglementaire et fiscal, les marchés publics, les grands projets et les infrastructures, le centre-ville de Montréal, le savoir et l'innovation, les talents, la transition énergétique, le rayonnement international et la puissance créative de la métropole.

Pour chacune, le livre blanc définit des actions à engager dès la première année du mandat du prochain gouvernement, des priorités pour la durée du mandat et des résultats à atteindre d'ici 2030.

En tête de ces priorités, la Chambre appelle à faire de l'allègement réglementaire, administratif et fiscal une urgence nationale. Parmi les cibles proposées :

réduire de 20 % le fardeau réglementaire;

consacrer 5 % des marchés publics admissibles à l'innovation;

inventorier et évaluer 100 % des infrastructures publiques;

conclure une entente de dix ans consacrée au développement du centre-ville de Montréal, un actif stratégique national, assortie d'investissements prévisibles en collaboration avec les trois ordres de gouvernement.

Une démarche fondée sur 75 ans d'évolution économique

Le livre blanc repose sur une analyse des 75 dernières années d'évolution économique de Montréal et sur une vaste consultation ayant mobilisé plus de 1 000 répondants, une soixantaine d'experts réunis au sein de quatre comités stratégiques et plus de 50 dirigeants et acteurs des milieux économique, universitaire, communautaire et culturel.

Cette démarche non partisane vise à nourrir le débat public et à éclairer les choix économiques du prochain gouvernement. Le dialogue avec les partis se poursuivra lors du débat électoral économique de la Chambre, le 24 septembre 2026.

Avec ses partenaires, la Chambre mettra son expertise et sa capacité de mobilisation au service de la mise en œuvre des recommandations.

Pour prendre connaissance du livre blanc, veuillez consulter le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Directrice, Communications, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 688-2789, [email protected]