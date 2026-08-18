Élections provinciales de 2026 : des interventions limitées pour les tiers au cours de la période électorale

QUÉBEC, le 18 août 2026 /CNW/ -- À l'approche du déclenchement des élections provinciales, Élections Québec rappelle que seules les personnes qui cherchent à se faire élire peuvent faire des dépenses électorales. Les tiers, c'est-à-dire les citoyennes, les citoyens, les organisations et les entreprises, ne peuvent pas utiliser leur capacité financière pour tenter d'influencer le débat politique.

Le coût de tout bien ou service utilisé durant la période électorale constitue une dépense électorale s'il a un effet partisan ou s'il donne de la visibilité positive, neutre ou négative à un candidat ou à un parti politique. Toutefois, la Loi électorale prévoit des exceptions pour aider les électrices et les électeurs à faire leur choix. Ainsi, un tiers peut intervenir dans les médias, élaborer un comparatif de programmes ou tenir une assemblée publique, comme un débat entre les candidats, s'il respecte certaines conditions. Le site Web d'Élections Québec fournit de l'information, des directives et un guide explicatif accompagné d'exemples concrets à ce sujet.

En vertu de la Loi, des élections générales à date fixe seront déclenchées au plus tard le 29 août prochain. Si elles ne sont pas déclenchées plus tôt, la période électorale s'échelonnera du 30 août au 5 octobre 2026.

Prendre part au débat politique

La Loi électorale n'exige pas que les électrices, les électeurs et les organisations demeurent neutres au cours de la période électorale. Une personne, un groupe ou une organisation peut exprimer son opinion politique si son intervention n'a pas de coût. En effet, la Loi contrôle les dépenses, et non les messages eux-mêmes. Pour déterminer si une intervention constitue une dépense électorale, il faut considérer l'ensemble des coûts engagés pour concevoir le message, pour le produire et pour le diffuser.

Par exemple, une personne peut partager son opinion en publiant une lettre ouverte dans un journal ou en faisant une publication gratuite sur un média social, puisque les coûts liés à ces interventions sont nuls ou pratiquement nuls.

L'influence de l'argent est limitée par souci d'équité

Ce contrôle vise avant tout à assurer l'équité entre les candidates et candidats sur le plan financier. Il découle d'une mesure phare de l'intégrité des élections québécoises : les dépenses électorales sont limitées au même montant pour tous les candidats d'une même circonscription. Elles sont aussi limitées au même montant pour les partis politiques, en fonction du nombre d'électeurs dans les circonscriptions où ils présentent des candidats.

Le contrôle des dépenses électorales vise aussi à limiter l'influence de l'argent dans le débat politique et à assurer la visibilité prédominante des partis et des candidats en période électorale. Enfin, il répond à un objectif de transparence pour le public, puisque les candidates, les candidats et les partis doivent rendre compte de toutes leurs dépenses électorales. Élections Québec les vérifie après les élections.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante. Elle a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise.

Concrètement, l'institution organise les élections provinciales de concert avec les directrices et directeurs du scrutin des 127 circonscriptions électorales. De plus, elle conçoit et offre plusieurs programmes d'éducation à la démocratie; elle veille à l'application des règles sur le financement politique; et elle agit comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

Notre site Web comporte une section pour les médias. En plus de nos communiqués, vous y trouverez des renseignements sur des sujets d'intérêt pour les journalistes, dont la diffusion des résultats électoraux et notre vocabulaire des élections.

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SOURCE Élections Québec

Source : Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]