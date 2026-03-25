Élections Québec recrute des personnes de 16 à 34 ans pour sa Table citoyenne

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Élections Québec cherche douze citoyennes et citoyens de 16 à 34 ans pour siéger à sa Table citoyenne 2026-2028. Elle souhaite recruter des membres provenant de diverses régions du Québec qui ont des profils variés. Aucune connaissance, aucune expérience n'est nécessaire. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature jusqu'au 12 avril 2026 à minuit. Elles peuvent se rendre à l'adresse www.electionsquebec.qc.ca/table-citoyenne pour obtenir plus d'information.

Les personnes choisies contribueront aux réflexions de l'institution sur diverses questions liées au système électoral québécois. L'engagement citoyen, l'expérience de vote, la désinformation et les nouvelles technologies font partie des sujets qu'Élections Québec pourrait aborder avec les plus jeunes générations.

C'est la première fois que l'institution oriente sa Table citoyenne pour se concentrer sur la perspective de la jeunesse québécoise. Auparavant, ce comité consultatif était ouvert à tous les groupes d'âge. Grâce à ce changement, la Table jettera un regard différent sur les mandats d'Élections Québec et sur les enjeux entourant la démocratie et les élections.

En se lançant dans cet engagement citoyen, les membres de la Table vivent une expérience intéressante sur les plans personnel et professionnel. Ils ont également l'occasion d'exercer une influence sur l'évolution des élections et de la démocratie québécoise.

D'ailleurs, certaines suggestions des membres de la Table citoyenne 2023-2025 ont été publiées dans le rapport de recommandations Pour une nouvelle vision de la Loi électorale. Déposé à l'Assemblée nationale en novembre 2024, ce rapport propose des changements législatifs et des améliorations aux processus électoraux. Depuis, une nouveauté introduite dans la Loi électorale fait écho aux réflexions de la Table citoyenne. Les partis politiques ont maintenant l'obligation de présenter au moins deux candidates ou candidats lors d'élections générales provinciales. Par ailleurs, les membres s'étaient montrés favorables à ce qu'Élections Québec produise un rapport de recommandations à la suite de la tenue d'élections générales provinciales; l'institution entend dorénavant produire un tel document.

Mise sur pied en 2017, la Table citoyenne d'Élections Québec est composée de douze membres qui donnent leur opinion de façon impartiale et non partisane dans l'intérêt de la population québécoise.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution impartiale et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. Fondée en juin 1945, elle organise les élections provinciales depuis maintenant 80 ans.

Élections Québec appuie également les municipalités et les commissions scolaires anglophones dans l'organisation de leurs élections. De plus, elle veille à l'application des règles sur le financement politique à tous les paliers électoraux et elle agit comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

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SOURCE Élections Québec

Source : Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]