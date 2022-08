WENDAKE, QC, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - Avec une campagne électorale maintenant lancée, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) tient à rappeler aux partis politiques et à leurs dirigeant.e.s, que les enjeux prioritaires des Premières Nations ont trop souvent été absents et ignorés lors des campagnes électorales provinciales.

La relation politique entre les gouvernements des Premières Nations et le gouvernement du Québec a grand besoin d'inspiration. Comme premier engagement, l'APNQL demande aux partis de créer les conditions favorables à la tenue d'une commission parlementaire spéciale de l'Assemblée nationale afin de créer l'espace pour un véritable dialogue entre les élu.e.s du Québec et celles et ceux des dix (10) Nations au Québec.

« Force est de constater que les enjeux des Premières Nations, à l'échelle du pays, occupent une place sans précédent, sauf au Québec, où les gouvernements se succèdent en développant une culture de procrastination remettant au suivant la responsabilité de trouver des réponses à nos attentes », rappelle Ghislain Picard, Chef de l'APNQL. «Les droits fondamentaux des Premières Nations ne peuvent plus être ignorés. Il est temps de développé une relation empreinte de respect, sans que le gouvernement du Québec impose ses conditions à nos gouvernements. L'autodétermination de nos peuples doit en être le point de départ.»

L'APNQL tient à souligner le nombre de candidats autochtones qui remettent en question le statu quo et apportent un vent de changement dans un processus qui n'a pas l'habitude d'être confronté au contexte autochtone. « Je voudrais souligner et saluer le courage des candidats de nos Nations. Leur courage sera nécessaire pour un Québec qui réagit bien aux drames mais qui échoue lorsqu'il s'agit de proposer des mesures pour apporter des solutions durables », a ajouté le chef Picard. L'APNQL tient à rappeler à tous qu'elle sera présente et veillera de près tout au long de la campagne pour s'assurer que les priorités des Premières Nations aient la place qu'elles méritent dans l'espace public.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisation politique régionale qui réunit les 43 chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador.

