Élections provinciales 2022 : le vote accessible à toutes et à tous

QUÉBEC, le 12 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'accessibilité du vote est une priorité d'Élections Québec, qui multiplie les efforts pour que les électrices et les électeurs puissent voter sans contrainte et en pleine autonomie. Pour la première fois, cette année, les critères d'accessibilité de chaque lieu de vote sont diffusés sur le site Web d'Élections Québec.

L'accessibilité des lieux de vote

Tous les lieux de vote par anticipation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il en va de même des bureaux des directrices et directeurs du scrutin, où les électrices et les électeurs peuvent voter à certains moments.

Le jour des élections, le 3 octobre, la grande majorité des lieux de vote sera accessible. Certains lieux ne répondent toutefois pas à l'ensemble des critères recherchés par Élections Québec. Le grand nombre d'endroits nécessaires explique ces exceptions.

Des renseignements détaillés sur l'accessibilité de chaque lieu de vote sont accessibles sur le site Web d'Élections Québec. Toute personne peut aussi communiquer avec l'institution pour les connaître. Les personnes à mobilité réduite sont invitées à prendre le temps de vérifier les caractéristiques d'accessibilité de leur lieu de vote. Par exemple, la largeur d'une rampe d'accès peut être un obstacle pour certaines personnes, mais convenir à d'autres. Dans certains cas, un lieu qui n'est pas accessible, habituellement, a été adapté pour éliminer les obstacles.

Dans chaque circonscription, un membre du personnel électoral a visité tous les lieux de vote pour en évaluer l'accessibilité et pour proposer des solutions aux obstacles potentiels. Cette personne s'assure que des travaux soient réalisés pour améliorer l'accessibilité des lieux, lorsque c'est possible, en vue des jours de vote.

Plusieurs autres options pour voter

« Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau de la directrice ou du directeur du scrutin de votre circonscription pour en savoir plus sur les options qui s'offrent à vous, puisqu'il y a plusieurs façons de voter », précise le directeur général des élections, M. Pierre Reid. Au besoin, une personne peut même demander à voter dans un autre lieu de vote, si son lieu de vote ne lui est pas accessible.

D'autres options peuvent être intéressantes, comme le vote par anticipation, le vote au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin ainsi que le vote à domicile. Les électrices et les électeurs qui sont dans un centre de réadaptation, dans un centre hospitalier, dans une maison de soins palliatifs ou dans une ressource en dépendance peuvent demander à voter à leur chambre. Les personnes qui résident dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans une résidence privée pour aînés ont aussi cette possibilité. Dans certains cas, la demande pour voter à sa chambre doit se faire au plus tard le 19 septembre; mieux vaut donc communiquer avec le bureau de la directrice ou du directeur du scrutin de sa circonscription sans tarder.

L'accessibilité du vote

Dans chaque lieu de vote, une trousse d'accessibilité est disponible sur demande. Elle contient une loupe lumineuse, un crayon avec un embout permettant une meilleure prise, une tablette rigide avec pince, un gabarit de vote en braille avec repères ainsi qu'une affiche des personnes candidates en gros caractères. En cas de besoin, l'électrice ou l'électeur peut aussi obtenir l'aide d'une personne qui l'accompagne ou du personnel du bureau de vote. De plus, lorsqu'ils formulent leur demande à l'avance, les électeurs ayant une incapacité auditive peuvent avoir droit à un service d'interprétation linguistique et gestuelle remboursé par Élections Québec.

L'accessibilité de l'information

Le Guide pour les élections provinciales, envoyé par la poste dans tous les foyers du Québec en même temps que l'avis d'inscription à la liste électorale, est adapté en langage simplifié, en format audio, en braille intégral et en langue des signes québécoise. Il est également traduit en plusieurs langues, dont des langues autochtones. Ces adaptations sont disponibles sur le site Web www.elections.quebec, à l'exception du guide en format braille intégral, qui doit être commandé par courriel ou par téléphone.

L'accessibilité du vote en contexte de transmission de la COVID-19

Afin de faciliter l'exercice du droit de vote dans le contexte de la transmission de la COVID-19, l'accès au vote par correspondance a été élargi à deux groupes d'électrices et d'électeurs :

Les personnes plus à risque de développer des complications en cas de contamination à la COVID-19 en raison de leur état de santé, c'est-à-dire les personnes atteintes de maladies chroniques ou ayant un système immunitaire affaibli;

Les personnes en situation d'isolement en raison de la COVID-19.

Les délais pour commander une trousse de vote par correspondance et la marche à suivre sont expliqués sur le site Web d'Élections Québec.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. Elle compte notamment sur les 125 directrices et directeurs du scrutin, déployés aux quatre coins du Québec, qui sont responsables d'organiser les élections dans les 125 circonscriptions électorales.

