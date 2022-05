« Dans le respect de notre mandat à titre de diffuseur public du Canada et fidèle à notre vocation de placer le public au coeur de nos actions et de nos décisions, nous proposons encore une fois aux citoyens et citoyennes francophones et francophiles de l'Ontario et au-delà, en synergie avec TFO, un débat télévisé en français sur les enjeux déterminants de la campagne électorale. » explique Zaahirah Atchia, directrice régionale d'ICI Ontario à Radio-Canada.

« Radio-Canada et TFO s'unissent encore une fois en cette période électorale pour créer un espace d'échange centré sur les réalités franco-ontariennes afin de s'assurer que les enjeux clés de notre communauté soient débattues ouvertement. » ajoute Claude Sauvé, vice-président contenus et productions à TFO.

Considérant le contexte pandémique, les organisateurs ne recevront pas les membres du public sur place. Le public pourra suivre le débat à la télévision sur ICI télé, RDI, et TFO. À la radio sur ICI Radio-Canada Première, en webdiffusion sur Radio-Canada.ca/elections , sur la page Facebook de Radio-Canada @iciontario, ainsi que sur la page Facebook de TFO par l'entremise de sa franchise d'actualité ONFR+ .

À PROPOS DE RADIO- CANADA

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à son mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

À PROPOS DE TFO

TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au cœur de la mission et de la vision multiplateforme de TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées.

ONFR+ est la plateforme numérique de TFO qui s'adresse aux francophones de l'Ontario par le biais de trois rubriques : Actualité, Société et Culture. Les journalistes d'expérience décortiquent l'actualité francophone à Queen's Park, sur la Colline du Parlement et partout en Ontario français. Au-delà de la manchette, ONFR+ creuse les dossiers de société qui touchent les francophones, raconte leurs histoires et rencontre et découvre des artistes et leur univers.

À PROPOS DES ANIMATEURS

Gabrielle Sabourin, journaliste et animatrice (Radio-Canada)

Depuis plus de 10 ans, Gabrielle Sabourin fait carrière à Radio-Canada. Polyvalente, elle occupe les postes de journaliste multiplateformes dans la salle de nouvelles, puis de cheffe d'antenne au Téléjournal Ontario en semaine, et plus récemment d'animatrice à l'émission de radio provinciale À échelle humaine le samedi matin. Sa passion pour les enjeux locaux l'a amené à animer plusieurs événements francophones dont les grands débats de 2018 et 2019 sur la crise linguistique et la mise en œuvre de l'Université de l'Ontario français.

Rudy Chabannes, journaliste et animateur ONFR+ (TFO)

Journaliste chevronné, Rudy Chabannes détient près de vingt ans d'expérience dans la presse écrite. Successivement rédacteur, correcteur, chef de secrétariat de rédaction et journaliste sportif en France, il a immigré au Canada en 2016 et intégré ONFR+, en 2019. D'abord reporter à Toronto et à l'Assemblée législative de l'Ontario, il est devenu en 2021 rédacteur en chef de la plateforme d'information de Groupe média TFO.

