Élections provinciales 2022 : 14 priorités selon l'ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Le monde du travail avait déjà entamé une transformation qui a rapidement évolué durant les deux dernières années en raison des bouleversements découlant de la pandémie. Les changements subis entraînent des effets humains et d'affaires qui s'inscriront à long terme nous obligeant à aborder les choses autrement. Par ailleurs, en matière de défis, la pénurie de la main-d'œuvre est évidemment en tête de liste. Elle engendre une pression sur les employeurs qui doivent ralentir leur croissance, sur les travailleurs qui se retrouvent avec une charge de travail accrue ainsi que sur les consommateurs qui voient leur pouvoir d'achat réduit et se heurtent à l'inaccessibilité des produits et services.