Élections municipales : Les futurs élus doivent s'engager pour le droit au logement

MONTRÉAL, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - À quelques jours des élections municipales, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) interpelle les futurEs éluEs pour que le logement soit une réelle priorité de leur mandat. Le RCLALQ rappelle aux candidatEs que les municipalités détiennent les pouvoirs nécessaires pour améliorer le sort des locataires et pour protéger le droit au logement.

Alors qu'une crise du logement sévit dans la plupart des régions du Québec, il est impératif que les municipalités agissent pour protéger les locataires. Le RCLALQ demande aux futures administrations municipales d'agir sur plusieurs fronts, soit la protection du parc locatif, l'insalubrité et l'augmentation des loyers.

« Les villes doivent mettre en place des règlementations visant à protéger le parc locatif, tout particulièrement les logements qui sont abordables. Ces logements se font de plus en plus rares, il est urgent d'encadrer l'émission de permis de travaux qui mène à des évictions de locataires », réclame Maxime Roy-Allard, porte-parole du RCLALQ. Plus précisément, le RCLALQ demande qu'aucun permis de travaux ne soit délivré si des locataires doivent être évincés. Avec le phénomène des rénovictions qui prend de l'ampleur même en dehors des grands centres urbains, les municipalités doivent prendre leurs responsabilités et protéger les locataires.

Les villes doivent également agir contre l'insalubrité des logements. « De trop nombreux ménages locataires vivent dans des conditions de logement indignes. En attendant un code provincial du logement, c'est aux municipalités que revient la responsabilité d'adopter des règlementations sur la salubrité et d'en assurer l'application rigoureuse, notamment avec des mesures coercitives envers les propriétaires délinquants », affirme le porte-parole du RCLALQ. Les villes qui ont déjà des règlements sur la salubrité des logements doivent redoubler d'ardeur et augmenter leurs ressources allouées à la lutte contre l'insalubrité.

Enfin, le RCLALQ demande aux municipalités d'interpeller le gouvernement du Québec pour qu'il adopte des mesures pour contrôler le prix des logements. Les loyers explosent partout dans la province, il est urgent que le gouvernement provincial instaure un contrôle obligatoire et universel des loyers ainsi qu'un registre public des loyers.

Les membres du RCLALQ, les comités logement à travers la province, interpellent les candidatEs depuis le début des élections municipales et continueront de le faire cette semaine en tenant diverses actions (rassemblements, affichage, tractage, etc.).

rclalq.qc.ca

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Renseignements: Maxime Roy-Allard, RCLALQ, 514-781-2220

Liens connexes

https://rclalq.qc.ca/