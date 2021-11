Élections municipales : le 7 novembre, la parole est aux électrices et aux électeurs

QUÉBEC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien, le directeur général des élections, Pierre Reid, encourage les électrices et les électeurs à voter en grand nombre, le dimanche 7 novembre. Partout au Québec, les lieux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h.

Pour savoir où voter, les électeurs doivent consulter l'avis reçu par la poste ou communiquer avec l'équipe de la présidente ou du président d'élection de leur municipalité.

Diffusion des résultats

Après la fermeture des lieux de vote, lorsque tous les bulletins de vote seront dépouillés au sein d'une municipalité, la présidente ou le président d'élection diffusera les résultats électoraux. Ils seront ensuite disponibles sur le site Web www.electionsmunicipales.quebec.

Le dépouillement des votes par anticipation, incluant les votes postaux, pourrait commencer dès 18 h dans certaines municipalités.

Pour voter, il faut une pièce d'identité

Pour vérifier l'identité des électrices et des électeurs avant le vote, le personnel électoral acceptera les pièces d'identité suivantes :

Permis de conduire du Québec;

Carte d'assurance maladie du Québec;

Passeport canadien;

Certificat de statut d'Indien;

Carte d'identité des Forces canadiennes.

Marche à suivre en situation de pandémie

Les mesures sanitaires doivent être respectées sur les lieux de vote. Le processus électoral a été adapté pour assurer la sécurité des électrices, des électeurs et du personnel électoral. Les mesures en vigueur découlent du protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID-19 lors de la tenue de l'élection générale municipale 2021, qui a été établi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et par Élections Québec, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Expérience de vote virtuelle pour les enfants du primaire

Élections Québec invite les enfants à expérimenter le vote de façon simple et ludique grâce au petit bureau de vote virtuel. C'est une façon de stimuler l'intérêt pour le vote et pour la démocratie chez les futures générations d'électrices et d'électeurs. Une question a été élaborée spécialement pour eux et quatre choix de réponses leur sont proposés. Cela suscitera sans doute de belles discussions en famille! Les résultats du vote des enfants seront dévoilés le 8 novembre.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections ainsi que de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des règles sur le financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

