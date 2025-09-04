Élections municipales générales 2025 - RAPPEL - SÉANCES D'INFORMATION RÉGIONALES POUR LES PERSONNES INTÉRESSÉES À SE PRÉSENTER AU BAS-SAINT-LAURENT

RIMOUSKI, QC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) invite les personnes de la région du Bas-Saint-Laurent intéressées à poser leur candidature aux prochaines élections municipales à assister à l'une des séances d'information virtuelles prévues au cours des prochaines semaines.

Ces rencontres seront l'occasion d'en apprendre davantage sur le fonctionnement du conseil municipal, les compétences municipales, les tâches associées aux différentes fonctions, les démarches à entreprendre pour poser sa candidature et les ressources d'accompagnement postélectorales disponibles pour les personnes élues.

Pour participer aux séances, les personnes intéressées doivent s'inscrire sur la page Québec.ca consacrée aux Élections municipales 2025. Une infolettre est également proposée aux personnes qui songent à se présenter; en s'y abonnant, celles-ci recevront, entre autres, des renseignements sur les séances d'information à venir et sur tous les éléments importants du processus de mise en candidature.

Faits saillants :

La campagne « Tu aimes ton coin, va plus loin! » a été lancée en novembre dernier par le MAMH afin de susciter l'intérêt des citoyennes et citoyens à poser leur candidature pour l'un des quelque 8 000 postes électifs au palier municipal. Des actions visant toute la population, et particulièrement les femmes et les jeunes, seront déployées d'ici l'automne prochain.

Lors des élections municipales de 2021, au Bas-Saint-Laurent :

566 postes sur une possibilité de 801 ont été pourvus sans opposition; Seulement 20 % des postes à la mairie étaient occupés par des femmes. En ce qui a trait aux postes de conseillère ou conseiller municipal, les femmes occupaient 39,8 % des sièges disponibles; L'âge moyen des personnes élues était de 52,3 ans pour les conseillères et conseillers et de 57,9 ans pour les mairesses et maires.



Pour plus d'information sur les démarches à entreprendre pour poser sa candidature aux élections municipales, rendez-vous au www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca.

