Élections municipales : début du vote par anticipation

Étant donné la pandémie actuelle, les présidentes et présidents d'élection municipaux peuvent offrir jusqu'à huit jours de vote. Les électrices et les électeurs doivent s'informer auprès de leur municipalité pour connaître les jours de vote offerts.

Les électeurs devront respecter les consignes sanitaires en vigueur dans tous les lieux de vote. Le processus de vote a d'ailleurs été adapté en conséquence. L'environnement sera sécuritaire tant pour les électeurs que pour le personnel électoral.

Jours de vote dans les municipalités

Certaines municipalités permettront à leurs électrices et électeurs de voter au bureau de la présidente ou du président d'élection. Ils peuvent le faire le 29 octobre et les 1er, 2 et 3 novembre.

Toutes les municipalités tiendront une journée de vote par anticipation le 31 octobre. Certaines municipalités en tiendront d'autres le 30 octobre ainsi que le 1er ou le 6 novembre.

Les bureaux de vote seront ouverts partout au Québec le 7 novembre, jour des élections.

Pour connaître les jours de vote offerts par votre municipalité, consultez l'avis que vous avez reçu par la poste ou le site Web de votre municipalité.

Plus d'un bulletin de vote à remplir

Dans les 267 municipalités québécoises divisées en districts électoraux, les électrices et les électeurs voteront pour le poste de conseillère municipale ou conseiller municipal de leur district ainsi que pour le poste de mairesse ou de maire. Dans la dizaine de municipalités qui sont plutôt divisées en quartiers, il peut y avoir plus d'un poste de conseiller à pourvoir dans chaque quartier. Au sein des 826 municipalités dont le territoire n'est pas divisé en vue des élections, les électeurs voteront pour chacun des postes de conseiller ainsi que pour le poste de maire. Finalement, dans certaines municipalités, les électeurs voteront aussi pour la préfète ou le préfet de leur municipalité régionale de comté (MRC).

Plusieurs postes ont déjà été pourvus sans opposition à l'issue de la période de mise en candidature. La liste des postes en élection et des personnes candidates est accessible à l'adresse www.electionsmunicipales.quebec/candidatures.

Pour voter, il faut une pièce d'identité

Pour vérifier l'identité des électrices et des électeurs avant le vote, le personnel électoral acceptera les pièces d'identité suivantes :

Permis de conduire du Québec;

Carte d'assurance maladie du Québec;

Passeport canadien;

Certificat de statut d'Indien;

Carte d'identité des Forces canadiennes.

Marche à suivre en situation de pandémie

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et Élections Québec ont établi un protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID-19 lors de la tenue de l'élection générale municipale 2021, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Concrètement, chaque électrice et électeur doit :

Respecter la distanciation physique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du lieu de vote;

Porter un couvre-visage avant d'entrer dans le lieu de vote;

Désinfecter ses mains dès son arrivée au lieu de vote;

À la table de vote :

Mentionner son nom et son adresse;



Présenter sa pièce d'identité à distance;



Découvrir momentanément son visage pour permettre au personnel électoral de vérifier son identité;



Désinfecter ses mains de nouveau.

Par la suite, le personnel électoral remet les bulletins de vote à l'électrice ou l'électeur, qui se rend derrière l'isoloir pour voter. Après le vote, l'électeur doit :

Plier ses bulletins de vote;



Détacher le talon de ses bulletins et le placer à l'endroit prévu à cette fin;



Déposer ses bulletins dans l'urne;



Désinfecter ses mains avant de quitter les lieux.

D'autres mesures sont également en vigueur.

Les électrices et les électeurs peuvent apporter leur propre crayon. Seuls les stylos bleus ou noirs et les crayons de plomb sont acceptés. Des crayons sont aussi disponibles sur place; ils seront désinfectés entre chaque utilisation.

Un nombre restreint de personnes sont admises simultanément dans chaque lieu de vote, en fonction du palier d'alerte dans la municipalité concernée.

Les surfaces fréquemment touchées par les électeurs sont désinfectées régulièrement.

Expérience de vote virtuelle pour les enfants du primaire

Élections Québec invite les jeunes à expérimenter le vote de façon simple et ludique grâce au petit bureau de vote virtuel. C'est une façon de stimuler l'intérêt pour le vote et la démocratie chez les futures générations d'électrices et d'électeurs. Une question a été élaborée spécialement pour eux et quatre choix de réponses leur sont proposés. Cela suscitera sans doute de belles discussions en famille! Les résultats seront dévoilés le 8 novembre.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections ainsi que de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des règles sur le financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

