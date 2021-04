Élections municipales de novembre prochain: Richard Lachance ne sera pas candidat à la mairie de Ste-Anne-de-la-Pérade

STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, QC, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Richard Lachance, qui est de retour à titre de président de Cogeco Média par intérim, a laissé savoir qu'il ne sera pas sur les rangs pour l'élection à la mairie de sa municipalité en novembre prochain.

Monsieur Lachance a laissé savoir qu'après avoir bien mûri et analysé le tout, il ne se portera pas candidat. Il a tenu à souligner que sa santé est excellente mais pour des raisons personnelles et professionnelles, il ne sera pas de la partie : « Mes obligations professionnelles actuelles et à venir ne peuvent s'arrimer avec ce genre de poste ».

« Je remercie tous les citoyens et citoyennes de Ste-Anne-de-la-Pérade qui m'ont témoigné leur volonté de m'appuyer dans ce défi mais je pense poursuivre ma vie professionnelle d'une autre façon et dans l'univers des médias que j'occupe depuis plus de 40 ans ». En terminant, je souhaite bonne chance à ceux ou celles qui décideront de faire partie de cette course en novembre prochain, si course il y a bien sûr. Le monde municipal est important, il s'agit de la politique le plus près des gens dans ce pays. Je leur témoigne toute mon admiration pour le travail qu'ils accomplissent ». Expliquait Richard Lachance .

