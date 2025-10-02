Élections municipales 2025 - Conflit chez Postes Canada : Québec agit pour protéger la démocratie municipale

QUÉBEC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Alors qu'une grève fédérale compromet les moyens habituels de favoriser la participation citoyenne à l'élection municipale en cours, la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, réitère l'importance de tout mettre en œuvre pour protéger le processus démocratique municipal et faire en sorte que les citoyens puissent voter en grand nombre le 2 novembre.

La ministre et les partenaires municipaux demeurent actifs, avec pour objectif que les électeurs puissent facilement accéder à l'information nécessaire pour exercer leur droit de vote. Un appel a également été lancé au gouvernement fédéral, ainsi qu'au syndicat de Postes Canada, afin d'assurer la distribution des cartons électoraux, soit l'avis d'inscription et le carton de rappel.

Dans les prochains jours, divers moyens de communication seront déployés pour mobiliser les électeurs afin qu'ils restent à l'affût des communications de leur municipalité; celles-ci leur indiqueront comment vérifier leur inscription à la liste électorale, les périodes prévues pour y apporter des modifications ainsi que les informations relatives au vote.

Les initiatives du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation seront complémentaires des actions de communication des partenaires, notamment d'Élections Québec, dont relève la responsabilité de soutenir les présidents d'élection dans l'exercice de leurs fonctions, malgré les contraintes liées au conflit en cours chez Postes Canada.

Il est important de rappeler que la vaste majorité des personnes ayant le droit de vote aux élections municipales figurent déjà sur la liste électorale et n'ont aucune démarche à effectuer à court terme.

« La démocratie doit être la priorité de tous les paliers de gouvernement, parce qu'elle est fondamentale dans notre société. Il est essentiel que chaque électeur puisse voter le 2 novembre, malgré les décisions du gouvernement fédéral et le conflit syndical chez Postes Canada. Avec nos partenaires, nous déployons tous les efforts nécessaires pour que tout le monde puisse exercer son droit de vote au Québec. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

Les prochaines élections municipales se tiendront le 2 novembre 2025 dans 1 091 municipalités. Le président d'élection de chaque municipalité est responsable du bon déroulement de l'élection. En tout, plus de 6,4 millions d'électeurs sont inscrits à la liste électorale permanente.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est responsable de promouvoir l'exercice de la démocratie municipale, notamment en favorisant la participation aux institutions municipales.

Élections Québec est responsable de soutenir les présidents d'élection dans l'exercice de leurs fonctions, en plus de veiller au respect des règles relatives au financement des partis politiques, au financement des campagnes à la direction des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales.

Dans le cadre du conflit actuel chez Postes Canada, le directeur général des élections a eu recours à son pouvoir d'adapter la loi. Pour en savoir plus, consultez le communiqué d'Élections Québec.

Une page d'information sur le site d'Élections Québec comprenant un outil en ligne permet de vérifier son inscription à la liste électorale.

