Élections municipales 2021 - La jeunesse montréalaise interpelle les personnes candidates à la mairie

MONTRÉAL, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À seulement quelques semaines des élections municipales, plusieurs organisations jeunesse à Montréal ont joint leurs forces pour permettre aux jeunes de la ville de connaître et de questionner les personnes candidates à la mairie.

L'événement de ce soir, qui se déroulera à la fois au Campus MIL de l'Université de Montréal et de manière virtuelle, permettra aux chefs et à la cheffe des partis en lice de présenter leurs plateformes et d'échanger sur les enjeux qui interpellent la jeunesse montréalaise, tels que le logement, la mobilité, l'environnement, la place des jeunes et les enjeux de diversité et d'inclusion.

« Les enjeux relatifs aux jeunes racisé-es et/ou immigrant-es sont fondamentaux pour le CIM. Il est primordial que ceux-ci soient considérés et mis de l'avant par les candidat-es à la mairie de Montréal afin que l'ensemble de la diversité montréalaise se sente interpellée et représentée », mentionne Souleymane Guissé, président du Conseil interculturel de Montréal.

« Cet événement s'inscrit dans la mission du CjM de mettre de l'avant les priorités de la jeunesse et par le fait même avoir un impact positif sur la participation électorale des jeunes Montréalais-es. Rappelons que lors des élections de 2017, à peine un jeune de 18 à 25 ans sur quatre a voté.», explique Benjamin Herrera, président du Conseil jeunesse de Montréal.

« C'est important que la communauté étudiante entende les idées des personnes candidates sur les enjeux qui la concernent et qui lui tiennent à cœur, comme le logement étudiant, le transport collectif et le transport actif. » explique Marie-Hélène Rivest, secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal.

« La meilleure façon de s'assurer que les préoccupations de la jeunesse soient prises en compte dans les politiques publiques, c'est de faire en sorte que les jeunes aient accès à ces sphères décisionnelles. C'est pourquoi il faut créer ces espaces d'échanges pour que les enjeux des jeunes soient entendus », explique Simon Telles, président de Force Jeunesse.

« On espère que les échanges iront plus loin que la partisanerie et seront axés sur des projets qui répondent concrètement aux préoccupations des jeunes afin de les inciter à prendre part à la vie démocratique municipale, qui est un palier souvent moins bien connu », affirme Powen-Alexandre Morin, président du Forum jeunesse de l'île de Montréal.

« Les actions de la prochaine administration façonneront encore plus la société, au lendemain d'une pandémie mondiale. La relève d'affaires suivra les efforts pour garantir une relance économique verte, inclusive et socialement équitable » affirme Déborah Cherenfant, présidente et porte-parole de la Jeune chambre de commerce de Montréal.

Les personnes inscrites à l'événement pourront ainsi échanger avec les candidates et candidats à la mairie de Montréal suivants :

Gilbert Thibodeau , Action Montréal ;

, Action Montréal ; Denis Coderre , Ensemble Montréal ;

, Ensemble Montréal ; Balarama Holness, Mouvement Montréal ;

Valérie Plante, Projet Montréal.

À propos du Conseil interculturel de Montréal

Le Conseil interculturel de Montréal est une instance consultative créée en 2003 qui a pour mandat de conseiller le conseil municipal sur des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

À propos du Conseil jeunesse de Montréal

Le Conseil jeunesse de Montréal est une instance consultative créée en 2003 qui a pour mandat de conseiller le conseil municipal sur toute question relative à la jeunesse et d'assurer la prise en compte des préoccupations des jeunes de 12 à 30 ans dans les décisions de l'administration municipale.

À propos de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM)

La Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM) représente 40 000 membres de la communauté étudiante de l'Université de Montréal. Elle a pour mission la défense des droits et des intérêts de ses membres sur les plans académique, social, économique, culturel et politique.

À propos de Force Jeunesse

Fondée en 1998, Force Jeunesse est un regroupement de jeunes du marché du travail âgés entre 18 et 35 ans qui œuvre à la défense et à l'amélioration des conditions de travail et des perspectives d'emplois de la relève, tout en valorisant l'équité intergénérationnelle dans les politiques publiques.

À propos du Forum jeunesse de l'île de Montréal

Depuis 2000, le FJÎM rassemble les jeunes à travers la concertation afin d'amplifier leurs voix, de stimuler la participation citoyenne et de faire émerger des initiatives structurantes par et pour les jeunes. Le FJÎM représente près de 500 membres organisationnels et à titre individuel, œuvrant dans des secteurs d'activités variés.

À propos de la Jeune chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires. Elle est un regroupement de cadres, professionnels et professionnelles, travailleurs et travailleuses autonomes, entrepreneurs et entrepreneures ou encore d'étudiantes et étudiants âgés de 18 à 40 ans.

