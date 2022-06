Élections générales de 2022 - LE PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC S'ENGAGE À BAISSER LES IMPÔTS DE LA CLASSE MOYENNE

MONTRÉAL, le 11 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Parti libéral du Québec s'engage, s'il est élu le 3 octobre prochain, à baisser les impôts pour les Québécoises et Québécois de la classe moyenne. Des milliers de familles ont de la difficulté à joindre les deux bouts en raison de la hausse fulgurante du coût de la vie ressentie directement sur les factures d'épicerie, les prix du transport et les montants que doivent débourser les ménages pour se loger.

Contrairement à ce que la CAQ propose, un chèque de 500 $ est nettement insuffisant pour combler la hausse du coût de la vie. Notre proposition de baisser les impôts, jusqu'à 1 125 $ par personne, donnera un véritable coup de pouce aux familles.

« Dans chaque région où je me rends, on me parle constamment des difficultés rencontrées à joindre les deux bouts. La situation n'ira pas en s'améliorant, c'est pourquoi nous devons appliquer des solutions qui seront faire la différence, contrairement à la demi-solution de François Legault. Ce que le Parti libéral du Québec propose aujourd'hui, c'est une solution à long terme qui va aider directement les familles québécoises. »

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Afin d'avoir un effet réel sur le revenu des ménages, nous proposons une baisse d'impôt de l'ordre de 1,5 % pour les deux premiers paliers d'imposition en visant ainsi une diminution significative des coûts en remboursement d'impôt pour les Québécoises et Québécois qui gagnent moins de 92 000 $ par année.

« Pour nous, une baisse d'impôt est la meilleure solution pour aider la classe moyenne dans cette hausse importante du coût de la vie. C'est pour ça qu'un gouvernement libéral priorisera cette approche. Un chèque de 500 $, ce n'est pas suffisant pour soutenir les Québécoises et Québécois. Nous devons en faire davantage pour les familles et c'est exactement ce que cette proposition libérale concrétisera. »

- Fred Beauchemin, candidat libéral dans Marguerite-Bourgeoys pour 2022

Pour des fins d'équité, nous voulons aussi créer un nouveau palier d'imposition pour les personnes qui gagnent 300 000 $ et plus annuellement. Cette nouvelle tranche d'imposition se verra attribuer un taux d'imposition de 27,75 %.

Les conséquences de l'inflation touchant plus fortement les Québécoises et Québécois de la classe moyenne, la création d'un nouveau palier d'imposition rendra plus équitable le régime fiscal Québécois.

Afin de donner un « coûts de pouce » aux Québécois, rappelons qu'un gouvernement libéral :

Retirera de manière permanente la TVQ sur les biens de première nécessité (ex. : brosses à dents, dentifrice, savon pour le corps, shampoing, médicaments en vente libre, etc.);





Gèlera les tarifs d'Hydro-Québec, le temps de réparer l'erreur historique qu'a commise la CAQ en liant l'évolution les tarifs à l'inflation;





Suspendra la perception de la TVQ sur la facture d'électricité pour les premiers 4 000 $ payés par les ménages jusqu'à l'établissement du nouveau système de tarification d'électricité;





Offrira des services de garde à 8,70 $ pour tous;





Instaurera une allocation de 2 000 $ pour les aînés pour les Québécois de 70 ans et plus;





Mettra en place un plan en habitation qui favorisera l'accès à la propriété et à un logement abordable.

SOURCE Parti libéral du Québec

