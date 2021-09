Élections fédérales : un débat sur la culture aura lieu le 13 septembre

MONTRÉAL, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) et le Département de communication de l'Université de Montréal organisent le 13 septembre prochain à midi un débat sur les enjeux culturels dans le contexte des élections fédérales. Les porte-parole des principaux partis politiques fédéraux seront invités à présenter leurs engagements pour la culture et à débattre des solutions pour relever les défis urgents dans le secteur culturel.

Le débat sera animé par Catherine Perrin et diffusé sur le site internet et la chaîne télévisée de CPAC. Les candidats Pascale St-Onge (Parti libéral), Steve Shanahan (Parti conservateur), Martin Champoux (Bloc Québécois) et Alexandre Boulerice (NPD) ont confirmé leur présence. Le Parti vert a été invité, mais n'a pas encore désigné une personne pour le représenter.

Le secteur de la culture a été parmi les plus durement frappés par la COVID. Tous les secteurs culturels ont connu des baisses considérables des revenus d'exploitation et des dépenses liées à la main-d'œuvre. D'ailleurs, une personne sur quatre œuvrant dans le secteur a perdu son emploi en 2020.

Cette crise continuera d'avoir des effets importants sur le secteur dans les années à venir et exigera une réponse politique à la hauteur. Rappelons que le PIB de la culture excédait les 57 milliards de dollars en 2019, soit 2,7% du PIB canadien et employait en 2018 plus de 655 000 personnes, loin devant les secteurs de l'agriculture, de l'extraction des ressources naturelles, du pétrole et du gaz naturel, des services publics ou de l'automobile. La crise sanitaire a accéléré la transition numérique, ce qui a certes permis de maintenir plusieurs activités, sans toutefois que cela ne permette la rentabilité.

Les sujets du débat, variés, permettront aux différents partis politiques de partager avec le public leurs engagements pour l'adaptation des mesures de financement et d'appui, ainsi que la modernisation des politiques culturelles (radiodiffusion, droit d'auteur), qui étaient déjà largement inadaptées au contexte de la diffusion numérique avant la pandémie.

Depuis un an et demi, on réalise encore plus à quel point l'accès à la culture est fondamental pour le bien-être des individus et de la collectivité. Les organisateurs espèrent que ce débat permettra d'attirer toute l'attention que mérite ce secteur si important dans le cadre de la campagne électorale.

Débat sur la culture 2021

13 septembre 2021 de 12h à 13h30

CPAC (télévision et web)

Animation : Catherine Perrin Avec : Pascale St-Onge (Parti libéral)

Steve Shanahan (Parti conservateur)

Martin Champoux (Bloc Québécois)

Alexandre Boulerice (NPD)

À propos de la CDEC

La Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) regroupe les principales organisations professionnelles francophones et anglophones du secteur culturel au Canada. Elle est composée de 40 organismes qui représentent collectivement les intérêts de plus de 200 000 professionnels et de 2 000 entreprises des secteurs du livre, du cinéma, de la télévision, des nouveaux médias, de la musique, des arts du spectacle et des arts visuels. La CDEC intervient principalement pour s'assurer que les biens et services culturels sont exclus des négociations commerciales et que la diversité des expressions culturelles est présente dans l'environnement numérique.

À propos du département de communication de l'Université de Montréal

Le Département de communication de l'Université de Montréal a organisé plusieurs colloques et débats portant sur la culture et les médias au cours des dernières années. Lors de l'élection fédérale de 2019, le Département organisait, avec d'autres partenaires, le Grand Débat sur la Culture et les Médias, animé par Catherine Perrin au Monument national. Le Département a aussi organisé la conférence extraordinaire de Montréal sur la diffusion, la distribution, la création et la production francophones à l'ère numérique (CEMAD) en janvier 2019. Le QS University rankings a classé le Département de communication de l'UdeM comme étant le meilleur département de communication francophone au monde.

Renseignements: Hélène Messier, Coprésidente de la CDEC; Fanny Tan, Chargée de recherche et des communications, 514-277-2666, [email protected]; Alain Saulnier, professeur invité au Département de communication de l'Université de Montréal, 514-953-3037

