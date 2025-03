Élections fédérales - Le premier ministre, François Legault, demande des engagements fermes en matière d'économie et d'immigration

QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - En vue des élections fédérales qui auront lieu le 28 avril prochain, le premier ministre du Québec, François Legault, a acheminé une lettre aux chefs des partis fédéraux afin de leur demander de prendre des engagements clairs sur des enjeux déterminants pour l'avenir du Québec, dont l'immigration et la prospérité économique dans un contexte de guerre tarifaire.

Pour le contenu de la lettre, vous pouvez cliquer sur ce lien

Citations

« Dans un contexte d'incertitude économique et de déclin du français, notre gouvernement est déterminé à protéger notre économie et à protéger notre identité. Je demande donc aux chefs de partis fédéraux, dans les futures négociations avec les États-Unis, de protéger les secteurs-clés de l'économie québécoise, incluant la gestion de l'offre. Le prochain gouvernement fédéral doit également s'engager à investir massivement dans les infrastructures pour stimuler l'économie. J'ai aussi demandé une réduction de moitié du nombre d'immigrants temporaires sous responsabilité fédérale sur le territoire québécois, d'ici trois ans. Il est temps que le fédéral respecte pleinement nos compétences, nous donne plus d'autonomie sur l'immigration temporaire et investisse à la hauteur des besoins pour soutenir notre économie. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Il est primordial que les intérêts du Québec soient entendus par les chefs des partis fédéraux et notre gouvernement continuera d'y veiller. Nous sommes déterminés à continuer d'accroître l'autonomie du Québec au sein de la fédération et à protéger notre identité distincte. Le prochain gouvernement fédéral devra respecter cette volonté et comprendre que c'est avec des États fédérés forts et autonomes que le Canada pourra faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable des Relations canadiennes

