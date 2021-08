Élections fédérales : la CMM dévoile ses attentes

MONTRÉAL, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a dévoilé aujourd'hui ses attentes dans le cadre de l'actuelle campagne électorale fédérale. Elle invite chacun des partis politiques souhaitant former le prochain gouvernement du Canada à en prendre connaissance et à l'appuyer afin de contribuer à l'atteinte de ses objectifs.

Pour la mairesse de Montréal et présidente de la CMM, Mme Valérie Plante « La Communauté métropolitaine de Montréal, qui constitue la deuxième région métropolitaine la plus peuplée du Canada et contribue fortement à son essor et à son rayonnement, met en œuvre de multiples actions pour accélérer son développement durable tout en relevant les défis de la transition écologique et de l'inclusion sociale. Elle ne peut toutefois y arriver seule. C'est pourquoi nous comptons sur l'appui du prochain gouvernement pour atteindre nos objectifs, en particulier pour assurer l'accès au logement social et abordable, soutenir la mobilité durable, rendre le territoire résilient et renforcer l'économie métropolitaine. »

La CMM demande notamment au prochain gouvernement du Canada :

D'appuyer le gouvernement du Québec pour la construction d'au moins 2 700 nouveaux logements sociaux par année dans le Grand Montréal et accélérer la rénovation du parc HLM public;

De renforcer à long terme, en tant que partenaire du gouvernement du Québec, la contribution fédérale dédiée au transport collectif;

De soutenir financièrement la réalisation du projet de Promenade fluviale du Grand Montréal sur la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent , un site de propriété fédérale;

, un site de propriété fédérale; D'ajuster le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes afin de reconnaître intégralement les coûts réels des infrastructures de résilience du territoire aux inondations;

De contribuer également à accroître la résilience du territoire par le reboisement, la protection des milieux naturels et la réduction et l'écoconception des matières résiduelles;

D'appuyer la CMM dans sa caractérisation de l'écosystème d'innovation métropolitain et les grappes métropolitaines pour amorcer le travail sur les besoins et les solutions, de même que sur les actions à mener pour résoudre la pénurie de main-d'œuvre.

CONSULTER LES ATTENTES ÉLECTORALES : https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/MEM_20210827_attentes-CMM-elections-federales-2021.pdf

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4,1 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km2. La CMM exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement. Pour plus de détails, visitez le site de la CMM au www.cmm.qc.ca.

