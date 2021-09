Élections fédérales et municipales 2021 - La jeunesse au rendez-vous

QUÉBEC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la période de vote par anticipation pour les élections fédérales touche à sa fin, Citoyenneté Jeunesse, Force Jeunesse et plusieurs dizaines de partenaires du milieu de la jeunesse s'allient dans une campagne à travers tout le Québec, intitulée #LaJeunesseVote, afin d'encourager les jeunes à faire entendre leur voix le 20 septembre et le 7 novembre prochains dans le cadre des élections fédérales et municipales.

L'année 2021 présentant deux occasions d'aller aux urnes, la campagne #LaJeunesseVote se déroule jusqu'aux élections municipales afin d'atteindre un taux de participation élevé chez les jeunes. Plus que jamais, leurs intérêts doivent être reflétés dans les sphères fédérales et municipales.

« Les politiques de demain sont élaborées aujourd'hui. Les jeunes ont donc la responsabilité d'élire des personnes alignées avec la vision qu'ils et elles veulent pour le Canada et pour leur ville », explique Simon Telles, président de Force Jeunesse. L'organisation a d'ailleurs organisé un débat fédéral le 31 août dernier portant sur des enjeux qui touchent directement la jeunesse comme le logement, l'environnement, la place des jeunes dans les instances décisionnelles et les finances publiques.

« Peu importe leurs couleurs politiques, les jeunes doivent faire entendre leur voix. On ne peut simplement pas se passer de la participation de la jeunesse lors des élections fédérales et municipales à venir», mentionne Rosie Kasongo, administratrice de Citoyenneté jeunesse. Sur le terrain, Citoyenneté jeunesse offre également des trousses d'animation pour initier une discussion de fond sur l'importance de la démocratie et pour sensibiliser à la participation citoyenne chez les jeunes.

À propos de Force Jeunesse

Fondée en 1998, Force Jeunesse est un regroupement de jeunes du marché du travail âgés entre 18 et 35 ans qui œuvre à la défense et à l'amélioration des conditions de travail et des perspectives d'emplois de la relève, tout en valorisant l'équité intergénérationnelle dans les politiques publiques.

À propos de Citoyenneté jeunesse

Citoyenneté jeunesse est une organisation à but non lucratif qui a pour principale mission de concerter ses membres en vue d'amplifier la voix et les opinions des jeunes de 35 ans et moins et d'aspirer à leur pleine représentation dans les lieux décisionnels et de pouvoir. En tout temps, l'organisation agit de manière transpartisane et participe activement aux efforts d'éducation et de participation citoyenne suivant la philosophie du Par et Pour les jeunes.

