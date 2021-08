Élections fédérales 2021 - Les partis face à la jeunesse du Québec

MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les 18-35 ans subissent également les contrecoups économiques et sociaux de la pandémie, plus d'une centaine de jeunes de tous les horizons politiques ont répondu présents à l'appel de Force Jeunesse qui initie ce soir le premier débat jeunesse de la campagne fédérale au Québec.

De retour en présentiel après un an et demi de virtuel, ce débat transpartisan est l'occasion de faire entendre les préoccupations des jeunes et d'échanger sur les enjeux qui les touchent, comme le logement, l'environnement, la place des jeunes dans les instances décisionnelles et les finances publiques.

« Force Jeunesse est fière d'offrir une tribune privilégiée aux jeunes qui sont préoccupés par les décisions qui forgeront leur avenir. Ce débat représente une opportunité en or pour interpeller les partis sur leur vision pour la jeunesse québécoise et sur la façon dont ils envisagent la relance que nous entamons. Pour que les politiques publiques reflètent réellement les aspirations de la relève, nous devons être entendus et être parties prenantes des débats de société. », explique Simon Telles, président de Force Jeunesse.

Les personnes inscrites à l'événement pourront ainsi échanger avec les candidates et candidats des partis fédéraux qui débattront, soit :

Steven Guilbeault , candidat dans Laurier - Sainte-Marie , Parti libéral du Canada ;

Ève Péclet, candidate dans Outremont , Nouveau Parti démocratique;

Steve Shanahan , candidat dans Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs, Parti Conservateur du Canada .

Shophika Vaithyanathasarma, candidate dans Rosemont--La Petite-Patrie , Bloc Québécois.

À propos de Force Jeunesse

Fondée en 1998, Force Jeunesse est un regroupement de jeunes du marché du travail âgés entre 18 et 35 ans qui œuvre à la défense et à l'amélioration des conditions de travail et des perspectives d'emplois de la relève, tout en valorisant l'équité intergénérationnelle dans les politiques publiques.

