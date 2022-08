Élections du Québec 2022 : La CMM présente ses attentes pour assurer le développement du Grand Montréal

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - À quelques jours du déclenchement des élections, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a transmis aux principaux partis politiques en lice ses attentes envers le prochain gouvernement du Québec. Elle les invite à en tenir compte dans leur plateforme électorale respective et à soutenir ainsi le développement économique, social et environnemental du Grand Montréal.

« L'essor et la force d'attraction du Grand Montréal, et du Québec tout entier, dépendra en grande partie de sa capacité à conduire la transition écologique au cours des prochaines années. Pour réussir dans cette voie qu'elle pave depuis plus de 20 ans, la CMM doit pouvoir compter sur ses partenaires parmi lesquels figure, au premier chef, le gouvernement du Québec. Nous demandons donc aux différents partis de s'engager à soutenir nos plans et nos actions pour répondre aux enjeux métropolitains, particulièrement en matière de logement social et abordable, de mobilité durable, d'environnement et de sécurité publique. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

Voici les principales demandes de la CMM envers le prochain gouvernement du Québec :

Logement social et abordable

Assurer la réhabilitation des logements HLM publics fortement dégradés.

Prévoir un financement suffisant pour livrer les unités AccèsLogis programmées et non réalisées.

Financer la construction annuelle de 3 000 logements sociaux et 9 000 log. abordables sur 10 ans.

Mobilité

S'engager à ce que la SAAQ perçoive, dès janvier 2023, la taxe sur l'immatriculation des véhicules découlant du règlement 2019-79 de la CMM et compenser le manque à gagner dû à son report.

Accélérer la diversification des sources de financement en évaluant notamment l'opportunité d'imposer une taxation kilométrique en remplacement de la taxe sur l'essence.

Soutenir le développement du transport collectif dans le Grand Montréal pour mener à terme les projets déjà annoncés et ceux qui seront priorisés dans le plan stratégique de l'ARTM.

Prévoir dans le PQI le financement et le parachèvement du Réseau vélo métropolitain.

Environnement

Consacrer 100 M$ sur 5 ans à la création d'un réseau de parcs métropolitains.

Concrétiser l'engagement gouvernemental visant à modifier la Loi sur l'expropriation .

. Accorder 100 M$ pour la mise sur pied par la CMM d'un programme d'acquisition des espaces présentant un potentiel de conversion en espace vert ou en milieu naturel (ex. : terrains de golf).

Renouveler la participation gouvernementale au Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole.

Aménagement

Octroyer 6 M$ sur deux ans pour assurer le prolongement du programme TOD de la CMM.

Veiller à une harmonisation interrégionale des interventions en aménagement de la CMM, des régions et des MRC voisines.

Octroyer à la CMM un financement de 3 M$ pour étendre ses travaux de cartographie aux cours d'eau locaux et de 9,6 M$ pour réaliser les travaux de caractérisation du risque.

Économie

Accorder un financement de 15 M$ à la CMM afin d'accélérer le développement de solutions innovantes permettant de décarboner les chaînes d'approvisionnement.

Allouer 2,8 M$ à la CMM pour la mise en place d'un programme qui permettra l'élaboration de plans de mise en valeur des espaces industriels.

Pour tous les détails, consultez le mémoire de la CMM :

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/AttentesCMM_2022.pdf

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4,1 millions de personnes réparties sur plus de 4 370 km2. La CMM exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement. Pour plus de détails : www.cmm.qc.ca.

SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

Renseignements: Julie Brunet, Conseillère en communication, 514 350-3445, [email protected]