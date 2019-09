Élections de 2019 - L'Association canadienne de l'immeuble lance un Centre de ressources pour ses membres

OTTAWA, le 12 sept. 2019 /CNW/ - Dans le cadre des élections de 2019, L'Association canadienne de l'immeuble (ACI) a lancé un Centre de ressources pour ses membres, deVRAIESidees. Le site présente des propositions de politiques qui aideront les Canadiens à réaliser leur rêve de devenir propriétaires.

« Partout au pays, l'abordabilité du logement préoccupe fortement les Canadiens qui ont été écartés des marchés immobiliers. Nos membres savent que l'immobilier varie d'une région à l'autre. Donc, durant cette campagne, nous voulons discuter des façons dont les politiciens peuvent aider les Canadiens qui éprouvent des difficultés à devenir propriétaires, quelle que soit la région où ils habitent », a annoncé Jason Stephen, président de l'ACI. « Durant les dernières élections fédérales, tous les partis ont proposé des solutions, et ont même accepté plusieurs recommandations de nos membres pour régler les questions de logement. Nous nous attendons à des engagements similaires durant les élections de 2019. »

L'ACI propose notamment que le gouvernement encourage la construction de nouvelles propriétés, adapte les règles d'emprunt aux marchés locaux et adopte des règlements relatifs aux prêts hypothécaires qui améliorent l'abordabilité du logement à l'échelle nationale.

« L'ACI propose des solutions politiques au nom de ses membres et de leurs clients. Nous présentons des idées qui aideront davantage de Canadiens à atteindre de façon responsable leur objectif de devenir propriétaires », a affirmé Michael Bourque, chef de la direction de l'ACI. « Lorsque nous discuterons de ces idées au cours des prochaines semaines, nous veillerons à ce que tous les partis politiques tiennent compte du fait que chaque marché immobilier est unique, et qu'avant de mettre en place des politiques, il faut les adapter aux réalités régionales et locales. »

Le Centre de ressources regroupe les politiques que l'ACI propose en matière de logement, et les engagements que les principaux partis affichent dans leur plateforme, aussi face à cette question. Les informations seront révisées au fur et à mesure que les principaux partis effectueront des annonces et prendront de nouveaux engagements.

Visitez le Centre de ressources à https://devraiesidees.ca/ .

L'Association canadienne de l'immeuble (ACI), l'une des plus importantes associations canadiennes à vocation unique. L'ACI œuvre au nom de plus de 130 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités du Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

