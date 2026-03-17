Les électeurs inscrits dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale devraient recevoir leur carte d'ici le vendredi 27 mars 2026

GATINEAU, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ -

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SOURCE Elections Canada

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