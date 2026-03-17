Nouvelles fournies parElections Canada
17 mars, 2026, 13:07 ET
Les électeurs inscrits dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale devraient recevoir leur carte d'ici le vendredi 27 mars 2026
GATINEAU, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ -
- Élections Canada a commencé à envoyer par la poste une carte d'information de l'électeur personnalisée à tous les électeurs inscrits dans Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario). Cette carte leur indique où et quand voter, et donne des renseignements sur l'accessibilité de leur lieu de vote.
- La plupart des électeurs sont déjà inscrits et devraient recevoir une carte d'information de l'électeur d'ici le vendredi 27 mars 2026. Il pourrait toutefois y avoir des retards, selon la date de confirmation des lieux de vote.
- Les électeurs qui ne reçoivent pas de carte d'ici le vendredi 27 mars 2026 ou dont la carte contient des erreurs peuvent s'inscrire ou mettre à jour leur adresse en ligne ou communiquer avec le bureau d'Élections Canada dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale. Tous les électeurs dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale peuvent vérifier maintenant s'ils sont inscrits ou peuvent s'inscrire ou mettre à jour leur adresse au moyen du Service d'inscription en ligne des électeurs.
- Les électeurs peuvent visiter elections.ca et entrer leur code postal dans la boîte Service d'information à l'électeur pour savoir où voter. Ils y trouveront l'adresse de leur bureau local d'Élections Canada, de leur bureau de vote par anticipation et de leur bureau de vote le jour de l'élection.
- Les électeurs doivent communiquer avec le bureau d'Élections Canada de la circonscription :
- s'ils reçoivent une carte contenant un nom erroné;
- s'ils reçoivent la carte d'une personne décédée ou qui n'habite pas à cette adresse.
- Pour voter, les électeurs doivent prouver leur identité et leur adresse. La carte d'information de l'électeur peut être utilisée comme preuve d'adresse au bureau de vote, mais les électeurs doivent présenter une autre pièce acceptée pour prouver leur identité. Consultez la liste des pièces d'identité acceptées.
- Les électeurs ne sont pas obligés d'apporter leur carte d'information de l'électeur lorsqu'ils vont voter, mais nous les encourageons à le faire pour faciliter le processus de vote.
- Élections Canada embauche des travailleurs électoraux pour pourvoir différents postes rémunérés au cours des élections partielles dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale. Toute personne qui aimerait jouer un rôle dans sa communauté peut poser sa candidature en ligne à elections.ca ou communiquer avec le bureau local d'Élections Canada pour se renseigner.
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SOURCE Elections Canada
Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]
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