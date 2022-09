ÉLECTIONS 2022 : MEDTECH CANADA APPELLE À PRIORISER LES TECHNOLOGIES MÉDICALES POUR AUGMENTER L'ACCÈS AUX SOINS

MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la campagne électorale québécoise de 2022, Medtech Canada s'adresse à tous les partis politiques afin qu'ils prennent des engagements décisifs pour prioriser les technologies médicales, moderniser la gestion de la chaîne d'approvisionnement en santé et favoriser les meilleures pratiques de sélection et d'acquisition dans ce domaine. Ces technologies jouent un rôle crucial pour offrir des soins de qualité, permettent d'en améliorer l'accès et doivent être intégrées plus efficacement dans le système de santé québécois.

Medtech Canada demande donc au prochain gouvernement de s'engager à :

déployer rapidement sur le terrain les mesures de la Stratégie gouvernementale des marchés publics pertinentes pour le secteur médical;





pertinentes pour le secteur médical; prioriser la réalisation des mesures de la Stratégie québécoise des sciences de la vie , du Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé et de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation les plus susceptibles de favoriser l'intégration efficace de l'innovation dans le système de santé québécois;





, du et de la les plus susceptibles de favoriser l'intégration efficace de l'innovation dans le système de santé québécois; permettre et inciter les organismes publics à introduire la flexibilité contractuelle nécessaire pour mieux acheter et limiter les risques de pénuries dans le contexte inflationniste et de perturbations des chaînes d'approvisionnement que nous connaissons.

« Le défi d'offrir aux Québécois un délai d'accès raisonnable aux soins est prioritaire. Pour y arriver on doit faire appel aux outils les plus efficients. Les technologies médicales contribuent à augmenter la qualité, la performance et la productivité des soins et des services. Le prochain gouvernement doit mettre à profit les avancées technologiques qui font leurs preuves partout dans le monde. Les orientations déjà mises de l'avant depuis février 2022 laissent entrevoir l'intention des entités gouvernementales concernées mais nous souhaitons des plans de mise en œuvre clairs, des moyens appropriés et des échéanciers formels. Nous demandons des engagements clairs de tous les partis politiques à cet égard, dans l'intérêt de la population », affirme M. Benoît Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

Afin de faire la différence sur le terrain, il est nécessaire d'arrimer ces orientations et la pratique, en particulier pour faire face aux difficultés actuelles dans les chaînes d'approvisionnement.

« Les pratiques d'approvisionnement habituelles des établissements de santé et du Centre d'acquisitions gouvernementales doivent évoluer. Il faut habiliter et inciter les organismes publics à abandonner par exemple le recours systématique au « prix plus bas conforme » et à ajouter de la flexibilité dans la gestion des appels d'offres et des contrats qui en découlent. Ces pratiques nuisent à l'atteinte des objectifs poursuivis par le gouvernement et à la saine gestion des chaînes d'approvisionnement. Les PME du Québec sont particulièrement affectées à cet égard. Il est temps de passer à l'action », poursuit M. Larose.

Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 369 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 14 000 emplois au Québec.

NOTE : Notre organisme est non partisan. La présente communication se veut un exposé général d'attentes et de priorités, dans le contexte de la campagne électorale québécoise de 2022, et elle s'adresse indistinctement à tous les partis politiques et candidats. Elle ne favorise ni ne défavorise l'élection, le programme, la politique, les mesures favorisées ou combattues ni les actes accomplis ou proposés par aucun parti politique ni candidat.

SOURCE Medtech Canada

Renseignements: Charles Brière-Garneau, 450 822-5656; Emile Gauthier, 418 806-6250, [email protected]