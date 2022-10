ÉLECTIONS 2022 : LES PRODUCTEURS DE GRAINS FÉLICITENT LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ET RAPPELLENT SES ENGAGEMENTS ENVERS LE SECTEUR DES GRAINS DU QUÉBEC

LONGUEUIL,QC, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) félicitent les élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) ainsi que M. François Legault, qui formeront le prochain gouvernement suivant l'annonce des résultats aux élections québécoises de 2022. Ils tiennent également à souligner le travail de tous les élus et candidats pour leur participation au processus démocratique. Dans le cadre de la campagne électorale québécoise, les PGQ ont formulé des attentes à tous les partis politiques, soit de mettre en place de meilleurs programmes pour faire face aux risques économiques et agroenvironnementaux.

« Il est important de continuer la collaboration des dernières années avec le gouvernement de M. Legault. Le soutien de tous les partis aux producteurs agricoles québécois sera également essentiel pour contribuer à la bonification des programmes économiques en place. Ainsi, le secteur québécois des grains pourra devenir plus résilient face aux perturbations économiques et climatiques, tout en demeurant compétitif autant sur les marchés locaux que sur les marchés d'exportation. », explique le président des PGQ, M. Christian Overbeek.

Les PGQ remercient les partis pour leur réceptivité et d'avoir fait le suivi des attentes sous forme d'engagements électoraux à l'endroit des PGQ. Notamment, ils rappellent que la CAQ a formulé trois engagements clairs et concrets soit :

« que les programmes tiennent compte des coûts et des risques inhérents à l'adoption de telles pratiques agroenvironnementales, réalités régionales. »;





« Ajout d'un montant additionnel de 50 M$ dans l'initiative de rétribution - Programme d'agriculture durable (PAD) »;





« Initiative ministérielle Productivité végétale : engagement d'ajouter 175 M$ - bonification du chantier portant sur l'autonomie alimentaire ».

En ligne avec les propositions de la CAQ, les PGQ poursuivront l'atteinte de celles-ci et un soutien du nouveau gouvernement, afin d'améliorer les programmes économiques visés, le tout dans un esprit de collaboration. Les engagements écrits de la CAQ formulés à l'endroit des PGQ sont disponibles sur demande en version complète pour les représentants des médias.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

