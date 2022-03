Élection partielle dans Marie-Victorin : les avis d'inscription sont expédiés

QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Élections Québec invite les électrices et les électeurs de la circonscription de Marie-Victorin à s'assurer que leur nom se trouve sur l'avis d'inscription qu'ils recevront par la poste au cours des prochains jours. Cette vérification est importante, puisqu'ils doivent être sur la liste électorale pour voter. Le jour de l'élection, ils ne pourront pas s'inscrire ni faire leur changement d'adresse.

Les électrices et les électeurs peuvent aussi vérifier leur inscription en ligne, sur le site Web d'Élections Québec, ou par téléphone, au 1 888 ÉLECTION.

S'inscrire ou modifier son inscription sur la liste électorale

Les demandes d'inscription, de modification ou de radiation de la liste électorale doivent être présentées à la commission de révision par écrit ou en personne. Les électrices et les électeurs pourront le faire du lundi 21 mars au jeudi 7 avril, à 14 h. L'adresse où ils doivent se présenter et les heures d'ouverture se trouvent sur l'avis d'inscription qu'ils recevront par la poste. Ils sont aussi diffusés sur le site Web d'Élections Québec.

Lorsque les électrices et les électeurs font une demande de modification à la liste électorale au bureau de la directrice du scrutin, ils peuvent, certains jours, voter par la même occasion.

