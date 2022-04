Élection partielle à la commission scolaire anglophone Sir-Wilfrid-Laurier

QUÉBEC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - La commission scolaire anglophone Sir-Wilfrid-Laurier doit pourvoir le poste de commissaire de la circonscription électorale no 6, située sur le territoire de Laval. Si plus d'une personne pose sa candidature à ce poste, il y aura une élection le dimanche 12 juin 2022. Un jour de vote par anticipation se tiendra le dimanche 5 juin.

Les personnes qui souhaitent poser leur candidature à ce poste peuvent le faire dès aujourd'hui auprès du président d'élection, aux jours et aux heures indiqués sur l'avis d'élection, accessible sur le site Web de la commission scolaire.

Coordonnées du président d'élection

M. Sergio Gentile peut être joint par téléphone, au 450 621-5600, poste 1314, ou par courriel, à l'adresse [email protected]. L'adresse de son bureau est le 530, rue Northcote, porte P18, Rosemère (Québec) J7A 1Y2.

Qui peut voter à cette élection?

Pour qu'une personne puisse voter à cette élection, elle doit être inscrite sur la liste électorale scolaire et remplir les conditions suivantes :

Avoir 18 ans ou plus;

Être de citoyenneté canadienne;

Avoir son domicile sur le territoire de la circonscription électorale n o 6 de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier;

6 de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier; Avoir son domicile au Québec depuis au moins six mois;

Ne pas être sous curatelle;

Ne pas avoir perdu ses droits électoraux après avoir été reconnue coupable d'une manœuvre électorale frauduleuse.

Adultes avec enfants admis dans une école

Une personne qui a un ou plusieurs enfants admis dans la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est généralement déjà inscrite sur la liste électorale de cette commission scolaire.

Adultes sans enfant à l'école

Une personne qui n'a aucun enfant admis dans un centre de services scolaire francophone ni dans la commission scolaire anglophone desservant son domicile peut choisir de voter dans cette commission scolaire.

Comment vérifier son inscription sur la liste électorale?

Les personnes inscrites sur la liste électorale recevront un avis d'inscription par la poste. Une électrice ou un électeur qui n'a pas reçu cet avis ou dont le nom ne s'y trouve pas doit s'inscrire sur la liste électorale ou modifier son inscription pour pouvoir voter. Les lieux, les dates et les heures pour le faire se trouvent sur l'avis postal d'inscription ou auprès de la commission scolaire.

Règles sur le financement politique et sur le contrôle des dépenses électorales

Les règles sur le financement des personnes candidates ainsi que sur le contrôle des dépenses électorales s'appliquent tout au long de la période électorale, qui prendra fin à la fermeture des bureaux de vote, le dimanche 12 juin. Ces règles stipulent notamment que :

Toute personne candidate doit détenir une autorisation pour recueillir des contributions, pour effectuer des dépenses, pour contracter des emprunts ou pour utiliser tout matériel;

Seuls les électrices et les électeurs ont le droit de faire des contributions;

Les dépenses électorales des partis politiques et des personnes candidates sont limitées;

À la suite d'une élection, chaque personne candidate doit produire un rapport de dépenses électorales. La directrice générale ou le directeur général de la commission scolaire anglophone vérifie tous ces rapports, avec l'aide du personnel d'Élections Québec, pour s'assurer que les règles sur le financement politique sont respectées.

Pour en savoir plus sur les élections scolaires et sur les règles liées au financement politique, visitez le site Web d'Élections Québec à l'adresse www.elections.quebec.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les commissions scolaires anglophones dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des règles sur le financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

