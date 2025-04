Élection fédérale : La FIPEQ-CSQ demande aux partis fédéraux de s'engager à préserver le programme fédéral de places en services éducatifs à l'enfance

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a accueilli avec soulagement l'annonce faite le 6 mars dernier par le premier ministre Justin Trudeau concernant la prolongation du programme fédéral de places en services éducatifs à l'enfance. Cependant, le déclenchement des élections soulève des inquiétudes. La FIPEQ-CSQ demande aux partis politiques fédéraux de s'engager à maintenir le programme et à respecter les ententes établies.

Le réseau de la petite enfance au Québec traverse de grandes difficultés. En mai 2024, un rapport du Vérificateur général du Québec a révélé la baisse de la qualité des services. Le milieu souffre notamment de sous-valorisation et d'une pénurie de personnel, alors que les inscriptions au programme de techniques d'éducation à l'enfance diminuent de manière drastique. C'est dans ce contexte que l'annonce fédérale de 9,83 milliards pour le Québec sur cinq ans (2026-2031) a été présentée. Cette somme permettra de soutenir le Québec dans sa mission éducative auprès des tout-petits. Les études sont d'ailleurs claires à l'effet que les investissements dans le réseau de la petite enfance sont profitables sur le plan économique et génèrent des bénéfices sociaux importants pour les familles, les femmes et les enfants.

« En fin de semaine, l'organisme Ma place au travail tenait un grand rassemblement pour réclamer des places et qualité pour le réseau, une revendication que nous partageons. De notre côté, la FIPEQ-CSQ comme ses membres, sommes les premières témoins de l'état du réseau. Nous constatons l'épuisement des intervenantes, la pénurie de personnel, le manque de ressources nécessaires pour répondre à l'augmentation de présence d'enfants à besoins particuliers ainsi que la difficulté à entretenir le parc immobilier. Les enfants ont besoin de ces sommes ! J'interpelle les partis fédéraux afin qu'ils fassent connaître leurs intentions : Allez-vous maintenir le programme et respecter les ententes ? Il faut répondre ! », insiste Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

