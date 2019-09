Élection des membres du conseil d'administration de l'OCRCVM pour 2019-2020

TORONTO, le 25 sept. 2019 /CNW/ - Lors de l'assemblée générale annuelle de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) qui a eu lieu le 24 septembre 2019, cinq personnes ont été élues ou réélues pour siéger au conseil d'administration de l'OCRCVM.

Personnes élues ou réélues à titre d'administrateurs courtiers :

Holly Benson , vice-présidente, Finances et chef des finances, Peters & Co. Ltd.;

, vice-présidente, Finances et chef des finances, Peters & Co. Ltd.; Tim Mills , vice-président principal, Gestion du risque de trésorerie, de marché et de liquidité, CIBC.

Personne réélue à titre d'administrateur marchés :

Luc Fortin , président et chef de la direction, Bourse de Montréal, et chef, activités globales de négociation, Groupe TMX;

Personnes élues ou réélues à titre d'administratrices indépendantes :

Michèle Colpron, administratrice de sociétés;

Shenaz Jeraj , directrice des systèmes d'information, Capital Region Housing Corporation ( Edmonton ).

Huit administrateurs continueront de siéger au conseil pour la deuxième année de leur mandat de deux ans.

Administrateurs courtiers :

Jean-Paul Bachellerie , président et chef de la direction, PI Financial Corp.;

, président et chef de la direction, PI Financial Corp.; Luc Paiement , conseiller à la direction au bureau du président et chef de la direction, Banque Nationale du Canada .

Administrateur marchés :

Jos Schmitt, président et chef de la direction, NEO Bourse Aequitas et NEO Connect Aequitas.

Administrateurs indépendants :

James Donegan , cofondateur et associé directeur, AGAWA Partners;

, cofondateur et associé directeur, AGAWA Partners; Edward Iacobucci , doyen de la faculté de droit, Université de Toronto ;

, doyen de la faculté de droit, Université de ; Gerry J. O'Mahoney , directeur et fondateur, Tralee Capital Markets;

, directeur et fondateur, Tralee Capital Markets; Catherine Smith , administratrice de sociétés et vice-présidente du conseil pour cette année.

Paul Allison continuera de siéger au conseil à titre d'administrateur courtiers et de président du conseil pour la deuxième année de son mandat actuel de deux ans.

Tim Mills et Shenaz Jeraj succèdent à Rita Achrekar et à Brian Heidecker, qui ont quitté le conseil. Lucie Tedesco s'est aussi retirée du conseil récemment pour occuper un nouveau poste à plein temps, et les recherches sont en cours pour lui trouver un successeur.

À titre de vice-président principal, Gestion du risque de trésorerie, de marché et de liquidité à la CIBC, Tim Mills est responsable de la gestion des risques associés à la trésorerie, à l'assurance et aux régimes de retraite de la banque. Shenaz Jeraj, en qualité de directrice des systèmes d'information à Capital Region Housing Corporation (Edmonton), est responsable de la technologie et de l'orientation technologique de cette société.

« Nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux administrateurs et remercions Brian, Lucie et Rita pour leurs avis et contributions, a déclaré M. Allison. Brian a été administrateur indépendant au conseil de l'OCRCVM pendant huit ans et a aussi été membre de notre comité de la gouvernance ainsi que du comité des finances, de l'audit comptable et de la gestion des risques. Quant à Lucy, elle s'est jointe à l'OCRCVM en 2018 lorsqu'elle était commissaire de l'Agence de consommation en matière financière du Canada, et elle a siégé au comité des ressources humaines et des régimes de retraite ainsi qu'au comité des finances, de l'audit comptable et de la gestion des risques de l'OCRCVM. Leur travail a contribué à la stabilité et à la continuité de notre conseil, et l'OCRCVM a eu beaucoup de chance de pouvoir compter sur leur apport. »

« Grâce aux vastes connaissances qui sont regroupées au sein du conseil, l'OCRCVM est à même de bénéficier de conseils stratégiques et pratiques sur les nouvelles tendances et les principaux enjeux associés à la transformation du secteur, a affirmé pour sa part le président et chef de la direction de l'OCRCVM, Andrew J. Kriegler. Nous remercions nos administrateurs sortants pour leur contribution et souhaitons la bienvenue à Tim et à Shenaz au conseil. »

L'OCRCVM étant un organisme pancanadien, son conseil d'administration représente les diverses parties intéressées de l'organisme au pays et exprime les points de vue des différentes régions. Le conseil est composé de 15 administrateurs, dont le président et chef de la direction de l'OCRCVM et un nombre égal d'administrateurs indépendants et d'administrateurs du secteur. Deux des sept administrateurs du secteur représentent les marchés, et cinq représentent les courtiers membres de l'OCRCVM, dont la taille et le modèle d'affaires varient, et qui sont établis dans diverses régions du pays. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le conseil d'administration de l'OCRCVM, son mandat et la composition de ses comités sur le site Internet de l'OCRCVM.

L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation national qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et toutes les opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation et de commerce des valeurs mobilières, assure la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en favorisant des marchés financiers sains au Canada. Il s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant et en faisant appliquer des règles qui régissent la compétence, les activités et la conduite financière de plus de 170 courtiers en placement canadiens et des quelque 29 000 employés inscrits qui y travaillent, dont la plupart sont communément appelés conseillers en placement. L'OCRCVM établit et fait appliquer également des règles d'intégrité du marché qui régissent les opérations effectuées sur les marchés canadiens des titres de capitaux propres et des titres de créance.

SOURCE Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d’intérêt général

Renseignements: Andrea Zviedris, Chef des relations avec les médias, 416 943-6906, azviedris@iiroc.ca

Related Links

www.iiroc.ca