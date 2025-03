Élection de Catherine Gentilcore - La nouvelle députée de Terrebonne obtient plusieurs dossiers clés au sein du caucus péquiste

QUÉBEC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon a confié plusieurs importants dossiers à Catherine Gentilcore dans la foulée de son élection à titre de députée de Terrebonne.

La nouvelle élue péquiste sera responsable de la Condition féminine, de Culture et communications, d'Économie et innovation, d'Enseignement supérieur, d'Habitation et Accès à la propriété, de l'Itinérance, de la Jeunesse, de la Solidarité sociale et de l'action communautaire ainsi que de Sport, loisir et plein air.

« Je suis déterminée à mettre mon bagage dans le milieu des affaires et de la culture au service des Québécois. Étant élue dans la grande région de Montréal, j'ai aussi l'intention de mettre beaucoup d'énergie sur les crises de l'itinérance et du logement, qui sont de grandes priorités pour le Parti Québécois. Les dossiers dont j'hérite ont été bien menés par mes collègues et je compte en faire autant qu'eux pour poursuivre le travail. Paul St-Pierre Plamondon me confie neuf dossiers aujourd'hui, c'est une grande responsabilité, mais je compte les défendre avec vigueur au cours des 18 prochains mois », assure Catherine Gentilcore.

Le député de Jean-Talon, Pascal Paradis, se voit également confier le dossier de Francisation ainsi que celui des PME et de l'allègement réglementaire. Il sera aussi porte-parole du Parti Québécois au Commerce extérieur.

Le reste des responsabilités parlementaires des députés du Parti Québécois demeure inchangé.

« Notre équipe compte une nouvelle gestionnaire compétente dans ses rangs. L'arrivée de Catherine est complémentaire aux aptitudes de Joël Arseneau, Pascal Paradis et Pascal Bérubé, elle nous permettra de couvrir encore plus de terrain, d'intervenir dans plus de commissions et d'ajouter à notre crédibilité dans plusieurs dossiers. Elle a toute ma confiance pour mener ses dossiers avec brio », conclut Paul St-Pierre Plamondon.

Vous trouverez en annexe la liste complète des dossiers.

ANNEXE : ATTRIBUTION DES DOSSIERS DU PARTI QUÉBÉCOIS

Catherine Gentilcore Condition féminine Culture et communications Économie et innovation Enseignement supérieur Habitation et Accès à la propriété Itinérance Jeunesse Solidarité sociale et action communautaire Sport, loisir et plein air Joël Arseneau Affaires municipales Aînés Cybersécurité et numérique Environnement, lutte contre les changements climatiques Famille et CPE Pêcheries Santé, services sociaux, soins à domicile Soins de fin de vie Stratégie maritime Transports et mobilité durable Pascal Bérubé Accès à l'information et protection des renseignements personnels Agriculture et alimentation Commission spéciale sur les enjeux reliés aux impacts des écrans et des réseaux

sociaux sur la santé et le développement des jeunes, Développement régional Éducation Faune et parcs Laïcité Langue française Réforme des institutions démocratiques Ressources naturelles et forêts Tourisme Pascal Paradis Capitale nationale Communautés LGBTQ+ Énergie Justice Lutte contre le racisme PME et allègement réglementaire Relation avec les Premières Nations et les Inuits Relations avec les Québécois d'expression anglaise et les néo-Québécois Relations internationales et francophonie Sécurité publique Travail et emploi Commerce extérieur Francisation Infrastructures Ingérence étrangère Paul St-Pierre

Plamondon Administration gouvernementale et Conseil du Trésor Éthique Finances Immigration et Intégration Indépendance Métropole Relations canadiennes

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

